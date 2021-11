Sýkora: Chtěl jsem si za nároďák ještě zahrát, je tu super parta

Jak jste si pasáž na hřišti užil?

„Bylo to super. Doufal jsem, že aspoň na chvilku bych si mohl zahrát, navíc utkání skončilo takovým výsledkem a já dal dva góly. Jsem rád, že jsem pomohl týmu, že jsme zápas zvládli a připravili se na úterní duel s Estonskem.“

Myslíte si, že jste trenérům trochu zamotal hlavu?

„To nevím, to je spíš otázka na ně. Zápas byl rozhodnutý, a když jsem na hřiště šel, chtěl jsem podat co nejlepší výkon. Branky pomůžou mé sebedůvěře.“

Jak moc vás těší, že jste po třech letech zase v reprezentaci?

„Je to super, parta je tu skvělá a platí to i pro všechny lidi okolo. Od doby, co jsem odehrál poslední zápas za reprezentaci, jsem měl návrat do ní v cílech na prvním místě. Chtěl jsem si ještě zahrát za nároďák, pro mě je to totiž nejvíc, co může být. Jsem šťastný, že jsem se v létě vrátil do Česka (do Plzně) a že mě teď trenéři povolali.“

Naposledy jste za reprezentaci nastoupil při debaklu 1:5 v Rusku v září 2018. Jak moc se změnil tým a vy osobně?

„Asi bych nehodnotil, jak se změnila reprezentace, to není v mé kompetenci. Můžu hodnotit sebe. Vyspěl jsem v chování, a to i na hřišti. Pomohl mi rok v Polsku, který nebyl úplně lehký. Ale člověk si mohl srovnat fotbalový život, říct si, co od něj ještě očekává a čeho chce ještě dosáhnout. To mi hrozně pomohlo. Jen doufám, že na téhle cestě vydržím co nejdéle.“

Co vám přátelské utkání s Kuvajtem ukázalo?

„Od začátku jsme chtěli hrát rychle s balonem, otevírat různé prostory na hřišti. Nacvičili jsme si automatismy, nějakou kombinaci, kterou budeme moct využít i v úterý. Bylo to o tom hrát ze zabezpečené obrany a také o dobrém přístupu. Myslím, že to se povedlo.“