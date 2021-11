Češi proti Kuvajtu: Nulový test, trápící se Krmenčík, aktivní strany

Snazší čisté konto už asi český národní tým neudrží. A ofenzivní hráči již zřejmě nikdy nebudou mít takovou šanci nesmazatelně se zapsat nějakým gólem do historických statistik. Kuvajt byl opravdu slaboučkým soupeřem, vysoký výprask je toho důkazem. Co výhra 7:0 na olomouckém Andrově stadionu ukázala? Pozitiva i negativa.

Nulový test: bez šance i střely na bránu Děti byly spokojené. A že jich z pěti tisícovek celkové návštěvy bylo na tribunách Androva stadionu dost. Slavily každý gól, vyvolávaly a vytleskávaly české hráče, kteří se tomu chvilkami až potutelně smáli. Jako by chtěli rozpačitě říct: Za co? Byť duel s Kuvajtem splnil kritérium oficiálního mezinárodního utkání, vypadalo to spíš jako trénink. Anebo zápas za odměnu pro amatérská mužstva, když chlapi v hospodě vyhrají tipovačku či soutěž v pití piva a přijedou si s nimi zakopat profíci. Mladí svěřenci trenéra Carlose Gonzáleze byli tak na úrovni divize, třetí ligy maximálně. Suverénně nejslabší soupeř Čechů za několik let. Kouč nedorazil ani na tiskovku... Jakub Pešek přidal druhou branku • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Krmenčík v nepohodě Hned po změně stran připravil Michael Krmenčík gól pro Jakuba Peška, ale to byl taky jediný pozitivní moment útočníka Slavie v zápase. Laxně působil zejména při centrech z pravé strany, které do vápna posílal tradičně aktivní Vladimír Coufal. Z výrazu beka West Hamu bylo znát, že by si asi představoval lepší Krmenčíkův výběr místa a hlavně zakončení. Když míč ve druhé půli v solidní pozici opět dvakrát minul, schoval už tvář do dlaní a pak se tomu sám začal smát. Fanoušci na hlavní tribuně však takovou trpělivost neměli, několikrát volali po jeho střídání. Žolík Jan Kuchta nahrál na branku Janu Sýkorovi a na míči byl cítit mnohem víc. Michael Krmenčík se proti Kuvajtu trápil • Foto ČTK

Aktivní křídla Jakub Pešek: dva góly. Jan Sýkora: také dvě branky. Lukáš Masopust: jedna asistence. A Matěj Vydra: rovněž jedna nahrávka. Přínos křídelníků, včetně těch střídajících, byl velmi dobrý. Počítali-li bychom detailně i předfinální pasy, dostali bychom se na ještě zajímavější čísla. Jasně, šlo jen o Kuvajt, ale před utkáním s Estonskem je velmi dobrá forma krajních ofenzivních hráčů pro trenéry fajn zjištěním. Tím spíš když je zraněný Adam Hložek, Jakub Jankto i Lukáš Provod. Pravděpodobné je, že i v úterý nastoupí v základu Pešek s Masopustem. Jakub Pešek slaví svou druhou trefu s Michaelem Krmenčíkem • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Novák zaujal víc než Matějů Aktivita Aleše Matějů a Filipa Nováka, dvou levých beků, byla velmi rozdílná. Možná to bylo i tím, že Kuvajťanům postupem času docházely síly, ale střídající Novák si vedl mnohem lépe než jeho předchůdce. Po pěkné akci Lukáše Masopusta nejdříve ze šestnáctky mířil přesně a zvýšil na 5:0. Posléze zblízka napálil tyč. Jeho přítomnost byla znát. Matějů se za první poločas dostal jen k pěknému centru na Antonína Baráka, který však hlavou pálil těsně vedle. Na Estonsko by na tomhle postu mohla přijít změna, zkušený borec z Fenerbahce si o ni rozhodně řekl. Filip Novák s Kuvajtem zaujal • Foto Pavel Mazáč (Sport)