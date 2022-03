Kadeřábek před klíčovým srazem končí v repre: Tělo mi vrací zátěž

Pavlu Kadeřábkovi vyrostla v reprezentace ve Vladimíru Coufalovi konkurence. Stane se z něj luxusní náhradník, nebo se posune do zálohy? • Pavel Mazáč / Sport

Pavlu Kadeřábkovi vyrostla v reprezentace ve Vladimíru Coufalovi konkurence. Stane se z něj luxusní náhradník, nebo se posune do zálohy? • Pavel Mazáč / Sport

Pavlu Kadeřábkovi vyrostla v reprezentace ve Vladimíru Coufalovi konkurence. Stane se z něj luxusní náhradník, nebo se posune do zálohy? • Barbora Reichová / Sport

Už tak se trenérovi Jaroslavu Šilhavému skládá nominace pro play off mistrovství světa vinou zranění docela těžko, a tahle zpráva tomu nepřidává. Svou reprezentační kariéru se rozhodl definitivně ukončit Pavel Kadeřábek, informuje o tom oficiální cestou přes svou agenturu Sport Invest.

„Tento krok jsem zvažoval delší dobu, v každém případě se jednalo o velmi těžké rozhodování,“ zní jedna z prvních Kadeřábkových vět v prohlášení.

„Z reprezentačních akcí jsem se omluvil již pro podzimní část roku 2021, důvod tehdejšího rozhodnutí je hlavním motivem také pro finální uzavření pomyslné reprezentační kapitoly. V posledních dvou letech jsem se potýkal s několika zdravotními problémy, které mě pustily jen do zhruba poloviny soutěžních klubových utkání,“ vysvětluje hlavní důvod svého rozhodnutí.

Českého obránce dlouho trápil problém s lýtkovým svalem, do toho si poranil kotník, kvůli tomu se na podzim objevil jen v osmi bundesligových zápasech, v devíti chyběl.

„Tělo mi pravděpodobně vrací maximální zátěž a vytížení z předchozích deseti let, kdy jsem prakticky nechyběl v žádném utkání Sparty, Hoffenheimu či právě reprezentace. Chci udělat maximum pro to, abych fotbal na nejvyšší úrovni mohl hrát pokud možno co nejdéle.“

I přesto Hoffenheim prodloužil Kadeřábkovi v lednu smlouvu až do léta 2025. Pokud by ji dodržel celou, působil by v klubu nepřetržitě celou jednu dekádu.

„Právě moje touha vrátit klubu jeho důvěru a velkorysost hrála v mém rozhodnutí taky roli,“ doplnil Kadeřábek.

V reprezentaci debutoval v květnu 2014, odehrál v ní 48 zápasů, vstřelil tři góly, zúčastnil se EURO 2016 i 2020, mistrovství světa ho ale už jistě mine.

Trenér Šilhavý s 29letým bekem nemůže počítat pro blížící se play off, v němž Češi hrají ve Švédsku, v případě výhry potom v Polsku o postup na světový šampionát do Kataru.