Tipér Sadílek: Slovácko potrápí Spartu. Slavia to má s Feyenoordem těžké

Zklamání z nepostupu na mistrovství světa v Kataru ještě pár týdnů potrvá, ale život jde dál. A fotbal taky nezastavuje. Už v úterý sehraje česká reprezentace přípravu ve Walesu. Že by další šance pro dravce z jednadvacítky, která přesně před rokem absolvovala ve Slovinsku EURO U21? „Mám radost, že je nás tady tolik,“ hlásí za všechny šikovný záložník Michal Sadílek. On a Adam Hložek mají pozici nejpevnější. I o tom mluvila opora Twente v „regenerační“ sobotu.

V pátek jste ještě zklamaně tweetoval, tak jak jste vstřebávali zklamání? Byl i nějaký proslov kapitána či trenéra?

„Je to smutné, jsme zklamaní z toho, jak zápas dopadl. Myslím, že bychom si zasloužili hrát ještě v Polsku a poprat se tam. Každý, kdo nastoupil, i ti, co byli na lavičce, udělal maximum. I Švédsko bylo nakonec překvapeno, jak jsme je potrápili a jak to s námi měli těžké. Určitě se nemáme za co stydět. Je škoda, že mistrovství světa bude bez nás...“

Co fyzické síly dva dny po utkání, které se hrálo 120 minut?

„Dva dny po zápase je to vždycky nejhorší. Člověk cítí šrámy, navíc když se prohraje, je regenerace složitější. Ale jinak jsme zregenerovali kvalitně, od neděle už se budeme chystat na Wales.“

Můžete jim vrátit loňské přeskočení ve skupině, prohru a remízu. Je těžké skousnout, že místo finále baráže v Polsku jedete na přípravný zápas?

„Trenér s realizákem k nám v pátek promlouvali, že po tom zklamání budeme muset zase přepnout do zápasového módu a předvést ve Walesu co nejlepší výkon. Chceme vyhrát, snad se to podaří. Rádi bychom navázali na dobré věci z utkání ve Švédsku.“

Otázkou je, jak k duelu přistoupí.

„Teď postoupili do finále baráže. Víme, že je tam Bale, který proti nám naposledy nehrál. Hra na něm stojí, ale uvidíme, v jaké sestavě nastoupí. Video nás teprve čeká, nějaký plán vymyslíme.“

Třeba to bude opět systém 3-4-2-1. Jak se vám v něm hrálo? A bylo ve hře, že byste nastoupil na levé straně?

„S trenérem jsem byl v kontaktu před nominací, ptal se mě, ale to jsem ještě netušil, jak nastoupíme. Nicméně už od posledního srazu hraju jak v repre, tak v klubu jen středního záložníka. Tam se cítím nejlíp. O levém halvbekovi nebyla diskuze. Jinak si myslím, že na dvoudenní přípravu jsme odehráli velmi kvalitní utkání v rozestavení, které nám přitom není vůbec vlastní. Jde vidět, že jsou v týmu inteligentní hráči, kteří dokážou přepnout i na neobvyklé posty. V tom je naše síla.“

A ve standardkách? Spoustu jste jich zahrával.

„Zahrávám je i v klubu, vlastně jsem je kopal všude, kde jsem byl. Nijak extra zvlášť je však netrénuju, spíš to jen zkouším na předzápasovém tréninku. Lukáš Masopust je ale kopal taky nebezpečně.“

Studio iSport.cz: Češi měli hrát ofenzivně až do konce, řekl Kotal. Co Hašek a repre?

Mohlo by být nové rozestavení dlouhodobým řešením?

„Ukázali jsme, že v něm můžeme hrát. Záležet asi bude i na soupeřích. Je to něco jiného než třeba 4-3-3, které znám z Holandska, ale i s halvbeky můžeme být nebezpeční.“

V kádru moc třicátníků nemáte, ale byl například na Tomáši Vaclíkovi cítit o to větší smutek, protože šlo možná o jeho poslední šanci zúčastnit se mistrovství světa?

„Nic takového nepadlo. Vacloš je náš nejlepší gólman. Chytá v Olympiakosu, má stabilní výkonnost, určitě má chuť stále reprezentovat a poprat se o další úspěchy.“

S dravými mladíky, jako jste vy, Zima, Krejčí, Hložek, Lingr... Vnímáte, že pomalu nastává čas pro tuhle vaši novou generaci z bývalé jednadvacítky?

„V mládežnických kategoriích jsme měli úspěchy, probojovali jsme se na všechny evropské šampionáty. Je hezké a příjemné být tady s klukama, se kterými se známe třeba sedm let a odehráli jsme spolu spoustu zápasů. Mám z toho radost.“

Čtyřikrát za sebou jste v reprezentaci nastoupil v základní sestavě, cítíte, že vaše pozice v týmu sílí?

„Když na mě trenér ukáže a dá mi šanci, je to jen na mně. Vždy se snažím odevzdat maximum. Dřív mi pomohly různé okolnosti, třeba na EURO jsem se dostal kvůli zraněným hráčům.“

Vaše kariéra zkrátka plyne pohodově a bez větších problémů. Nebo ne?

„V devatenácti jsem hrával pravidelně základ za PSV. Představoval jsem si, že to tak bude pokračovat, ale celou minulou sezonu jsem strávil na hostování v Liberci... Byl to určitý krok zpět, který mi ale na druhou stranu strašně pomohl. Nastupoval jsem, vyzkoušel si i evropské poháry. A nakonec mi to pomohlo i k nominaci na EURO. Neřekl bych, že je to bez problémů. Vždycky nastane nějaká událost, která mě donutí udělat krok zpátky. Cíl však zůstává: hrát pravidelně a být úspěšný.“

V Eredivisie jste s Twente čtvrtí, takže se to daří.

„Jsem moc spokojený. Twente je nádherný klub, historicky čtvrtý nejúspěšnější v Holandsku. A na tom místě se momentálně i nacházíme, všichni jsou rádi. V předešlých letech se hrála druhá liga, skoro se vyhlásil bankrot, takže současná situace všechny těší. Před sezonou bylo cílem probojovat se do play off o evropské poháry, to znamená skončit do osmé příčky. Teď už deváté, protože finále poháru spolu hraje Ajax a PSV, tedy první dva z ligy. Vychází to nyní tak, že už naše současné čtvrté místo by zaručilo Evropu, což by bylo nad očekávání. Zbývá sedm kol, uděláme maximum.“

I s Václavem Černým. Jak na tom je?

„V listopadu poprvé nastoupil do utkání se Spartou Rotterdam, je v Twente hodně oblíbený. Než si urval zkřížený vaz, byl pro klub moc důležitý. I fanoušci si ho oblíbili. Jde vidět, že chtějí, aby nastupoval v základu a předváděl to, co před zraněním. Ale je to těžké, v posledních třech letech si prošel spoustou problémů. Vůbec si to nedokážu představit... Venca má můj obrovský respekt. I za to, jaké výkony předvádí coby střídající hráč. Pokaždé jezdí po prdeli a dělá maximum pro tým. (úsměv) Trošku mu uškodilo, že se nám daří a trenér nemá moc důvodů sahat do sestavy.“

Jaký ohlas v zemi vzbudil televizní dokument o Černého rekonvalescenci?

„Dělala to stanice ESPN, což je hodně velká značka. Ohlas byl obrovský. Venca v dokumentu popisoval, čím vším si procházel a jak je cesta zpátky náročná. Má s tím bohužel hodně zkušeností. O to víc je to však inspirující pro ostatní.“

Postoupí ve čtvrtfinále Konferenční ligy Feyenoord, nebo Slavia?

„Holy (Tomáš Holeš) a Maso (Lukáš Masopust) už se mě ptali, jak to s Feyenoordem teď vypadá. U nich je to hrozně těžké, protože fanoušci a atmosféra dokáže hráče vyburcovat k top výkonům. Slavia si to vyzkoušela na podzim ve skupině. Venku prohrála, doma přišla o výhru v poslední minutě. Feyenoord je hodně nepříjemný soupeř. Důrazný, agresivní s fotbalovou kvalitou. Prostě komplexní tým.“

Druhý tipérský dotaz: vaše PSV ještě přeskočí Ajax?

„Doufám! Nicméně taky věřím, že jim cestu k titulu znepříjemníme, protože je máme v dalším kole doma. Hodně se na zápas těším, už dlouho je vyprodáno. Bude to super.“

V Nizozemsku je běžné, že hráč na hostování může proti svému klubu normálně nastoupit? V Česku byste měl smůlu...

„Přesně tak. V Holandsku i dalších evropských soutěžích je normální, že hráči mohou nastoupit proti svému klubu. Za mě je to tak určitě lepší. Vždycky máte větší motivaci, chcete se předvést. My v říjnu na PSV prohráli 2:5, dva dny před zápasem jsem ležel v posteli s horečkami, ale měl jsem ohromnou chuť hrát. V první půli jsme je trápili, ale pak nám odešly síly. Teď věříme, že díky současné formě a fanouškům je potrápíme víc.“

Sledoval jste v pátek Slovácko v semifinále MOL Cupu s Hradcem Králové?

„Měli jsme od pěti trénink, stihl jsem až necelý druhý poločas. Viděl jsem i bráchův gól, který bohužel neplatil. (úsměv) Co jsem ale viděl a slyšel, postup si Slovácko zasloužilo. Je pěkné, jak se jim v poslední době daří. Stává se z nich lepší český tým, který může každou sezonu atakovat evropské příčky.“

A porazí brácha ve finále Spartu?

„Záležet bude na tom, jestli bude tým zdravý. Sparta je větší klub, kádr by měla mít širší a kvalitnější. Ale když bude Slovácko pohromadě, tak to bude velmi pěkné utkání. Věřím, že má šanci potrápit favorita a získat pohár.“