Možný kouč repre Hašek: Manažer a fanatik ze Zálivu s řadou otazníků

Už je to dávno. V překotném roce 2009 se Ivan Hašek stal z nouze na pět zápasů trenérem národního týmu. Třináct let poté je opět jedním z horkých kandidátů na prestižní pracovní místo. Legenda Sparty a bývalý kapitán reprezentace je fotbalovým fanatikem. V Česku však sešel z očí, s přestávkami je od roku 2004 na asijské misi většinou neslavných výsledků. Veřejnost si jen složitě dělá představu o jeho práci. Deník Sport přibližuje Haškovu profesní dráhu.

Bylo to bláznivé období. Neukotvené. Plné negace a frustrace. Po neúspěšném mistrovství Evropy v roce 2008 skončil u reprezentace slavný Karel Brückner. Tehdejší svazový předseda Pavel Mokrý přišel za Ivanem Haškem s nabídkou převzít národní tým.

Zakroutil hlavou. Měl jiné priority. Byl žádaný v zahraničí.

Za sebou měl působení v Racingu Štrasburk, japonském Visselu Kobé nebo v St. Etienne. V červenci toho roku podepsal kontrakt s týmem Al-Ahlí ze Spojených arabských emirátů, v oblasti Perského zálivu vysoce atraktivní a štědře placený džob.

Události ale běžely překotně a rychle. Hašek v Emirátech po roce skončil, v tuzemsku vyhrál volby a sedmadvacátého června se stal předsedou Českomoravského fotbalového svazu. Po odvolání Petra Rady, Brücknerova nástupce, a jednozápasovém bizarním předělu Františka Straky uprostřed kvalifikace o mistrovství světa z nouze usedl na lavičku reprezentace. I proto, že tu odmítl Karel Jarolím.

„V kritické chvíli se nezříkám odpovědnosti,“ hlásil na tiskové konferenci. Za asistenty si vybral Michala Bílka, Luďka Klusáčka a Jan Stejskala, mazák Brückner byl poradcem. „Je to řešení jen do konce kvalifikace,“ vysvětlil.

Česko chtělo po čtyřech letech znovu na mistrovství světa. Nepovedlo se. Mužstvo obsadilo ve skupině třetí příčku, čtyři body za Slovinskem. Hašek skončil, po třech výhrách a dvou remízách předal tým Bílkovi.

Po šokující abdikaci další cesta na východ

Jeho angažmá v pozici svazového bosse mělo také krátký život. V polovině funkčního období na valné hromadě abdikoval. Byl to šok. Šest let po vypuknutí masivní korupční aféry byl mnohými považovaný za spasitele českého fotbalu. Očekávání neustál.

„Nikdy jsem neřekl, že jsem spasitel a už vůbec, že vymýtím korupci. Vymýtit se nedá, jen nastavit mantinely. Těžko bojovat proti tomu, když někdo cinkne výsledek,“ obhajoval se. Vyčítalo se mu mnohé. Zejména spojenectví s ředitelem Sazky Alešem Hušákem.

Hašek se znovu uklidil do specifických podmínek Blízkého východu. Byť se opakovaně spekulovalo, že by se mohl vrátit do Sparty, s kterou v období let 1999–2001 vyhrál dva mistrovské tituly a dvakrát s ní hrál Ligu mistrů, nikdy se tak nestalo. Především kvůli rozbořeným vztahům s majitelem klubu Danielem Křetínským právě z dob Haškova předsedování.

„Možná je tam problém,“ připustil v rozhovoru pro Sport. Naposledy se jeho jméno ve spojení se Spartou objevilo v roce 2019. Dokonce měl schůzku s Tomášem Rosickým a generálním ředitelem Adamem Kotalíkem. K finální dohodě ale bylo daleko.

Po dvou letech na svazu se vrátil do Al Ahlí, trénoval v Saúdské Arábii, v Kataru, opakovaně v Emirátech, nyní dokončuje štaci u reprezentace Libanonu. Zítra v Íránu – už bez šance na postup – odehraje poslední zápas kvalifikace MS. Podle zdrojů Sportu má Hašek nabídku na prodloužení spolupráce až do Asijského poháru v příštím roce, který hostí Čína. V Libanonu jsou s ním maximálně spokojeni.

Kouč však vedení tamní asociace nic neslíbil. V příštích dnech se vrátí do Česka a bude čekat na vývoj okolo reprezentace. „Vést národní tým by mě samozřejmě lákalo. Byl by to jeden z vrcholů mé kariéry,“ pronesl v lednu.

Praktik, který umí jednat s hvězdami

Haškovým minusem je, že sešel z očí. V Česku, vyjma zmíněné kraťoučké štace u reprezentace, netrénoval dvacet let, tedy od masivních úspěchů se Spartou. Je vyloženě koučem-praktikem. Podobně jako Jaroslav Šilhavý umí vyjít s hráči. Informace z různých kanálů se shodují, že vždycky dovedl získat na svou stranu hvězdy, umí s nimi jednat. Nepotrpí si vyloženě na kamarádské vztahy, udržuje si odstup, respekt si však umí bezpečně získat silou osobnosti.

Je skvělý motivátor. V zásobě má několik způsobů hry, hraje si s rozestavením. Někdy volí čtyřobráncový systém, jindy se třemi stopery. Rozhoduje se dle typologie mužstva i soupeře.

Trénuje v manažerském stylu. V Česku novum, v zahraničí běžná praxe. Je zvyklý dávat velký prostor asistentům – během tréninků, videomítinků, analýz. On vše řídí, zkontroluje, deleguje, zastřešuje. „Vždycky jsem měl okolo sebe tým lidí. Až v Libanonu si většinu věcí chystám sám. Od rozcvičky, přes tréninky až po logistiku. Na triku mám skoro všechno,“ usmívá se.

Proto potřebuje silný realizační tým. Během angažmá často využíval erudice Luďka Klusáčka, precizní analýzy Jaroslava Veselého, v Libanonu spolupracuje s Miroslavem Jirkalem. Pokud by se stal trenérem reprezentace, je pravděpodobné, že by si k sobě vzal prověřené spolupracovníky. Hodně dbá na vztahové věci a zároveň na totální profesionalitu všech kolegů ve štábu.

Hašek je totiž fotbalovým fanatikem, který je schopný věnovat se hře od rána do večera. Příprava, tréninky, video, večer zápasy v televizi. Vypravují se historky, jak asistenty svojí zálibou ve sledování fotbalových zápasů štval. Chtěli si vyčistit hlavu, odfrknout si, vyvětrat se… Koukali ale na zápasy. „Nikdy jsem nesledoval bundesligu. Kvůli Schickovi jsem ale začal,“ přiznal.

Přehled má, ale kontakt se světovým fotbalem ztratil

U Haška doma běží Premier League, francouzská Ligue 1, španělská La Liga, už i bundesliga a také zápasy FORTUNA:LIGY. Také proto má obrovský přehled o hráčích. Znalosti mu nechybí. Dovede se dívat i na druhou ligu a dávat zpětnou vazbu kamarádům-trenérům. Z mnoha stran se o Haškovi říká, že má výjimečný cit rozpoznat přednosti hráče a rozvíjet je. Stejně tak intuici pro střídání, reakci v zápasech a dar pro situační řešení.

Jeho inspirací je Václav Ježek, legendární trenér, který ovlivnil celou generaci fotbalistů 80. a 90. let. Často o něm mluví, vzpomíná na historky, trenérské tahy, lidský rozměr přísného, avšak přístupného muže.

Jenže nelze se nevrátit k úkroku do Asie. Do kouta světa, v němž víc než sportovní ambice hrají roli obrovské peníze, kde princové ze zálivů pořádají vlastní poháry a „na koukání“ si do svých emirátů vodí evropské osobnosti. Jako třeba Haška, jenž se v tomhle kole točí s přestávkami od roku 2004.

Většinou bez výsledků, snad jen s výjimkou prvního působení v Al-Ahlí ve Spojených arabských emirátech. V tom je právě potíž, v těchto končinách není snadné se zorientovat, donutit hráče ke zvlášť pečlivému přístupu, kluby ke koncepční práci. Všechno se rychle obrací, peníze létají zleva zprava, všechno se navíc odehrává mimo pozornost špičkového světového fotbalu. S ním více či méně ztratil Hašek kontakt v červnu 2007, kdy končil ve francouzském Saint Étienne.

Dohání to aspoň u televize, na dálku. Ale o tom, jak kompetentní skutečně je, aby převzal reprezentaci s ambicemi, se prostě příliš neví.