Čerstvý vítr pro reprezentaci: dravec ze Slavie, ale také sparťanský raubíř

Fotbalová reprezentace potřebuje osvěžovače vzduchu, rozuměj hry i výkonu. Najde se pár jmen, která mohou být v krátkodobém i delším horizontu zajímavá. Jde o mladé pány z jedenadvacítky či borce, kteří se sice v národním výběru už mihli, ale pouze epizodně. Kdo by mohl být největší vzpruhou?

Plus: Dravec a střelec zvládá v klubu i evropskou scénu. Jeho výhodou je, že z pozice křídelníka či podhrotového hráče dokáže vlétnout do koncovky, v níž je produktivní.

Minus: Opět je to jeho povaha. Krejčí, ač v soukromí působí jinak, dokáže být na hřišti velký pruďas, bohužel občas i zákeřný borec. V tom mírně brzdí, ale musí zastavit úplně.

Plus: Nátura bojovníka. Skvělý výběr místa v útočném pokutovém území, na defenzivního hráče gólový čich. Možnost dvojího využití ve středové formaci i obranné čtveřici či trojici.

Václav Černý (24)

Twente Enschede

Post: krajní záložník

Liga 2021/22: 12/0

Reprezentace: 2/0

Plus: Až nečeský herní projev symbolizovaný technikou, rychlostí, odvahou, vlastně i drzostí. Z pravé strany si dokáže vzít míč na silnější levačku do středu, to týmu chybí.

Minus: Zdraví. Sporé křídlo má za sebou dvě těžká zranění kolena. V jeho věku je to nedobré. Černý však během poslední rekonvalescence nabral svaly, snad už nebude tak křehký.