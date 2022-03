Velšané slaví, zápas s Českem bude i pro Ukrajinu. Bale zametl s kritiky

Pokud „Cymry“ udělají v červnu poslední krok (čeká je finále baráže s vítězem zápasu Skotsko – Ukrajina), kvalifikují se na velký turnaj teprve podruhé v historii, jedinou účast mají z roku 1958. Důležitý zápas zvládli už ve čtvrtečním semifinále proti Rakousku.

Vyprodaná aréna Cardiff City Stadium (32 053 fanoušků), sledovala famózní představení velšského národního hrdiny. Když Gareth Bale navleče reprezentační dres, na hřišti se mění ve zvíře. Skóre utkání otevřel skvěle trefeným přímým kopem, podruhé se levačkou prosadil ve vápně a rozhodl o výhře 2:1.

Přitom Realu kvůli problémům se zády chyběl od půlky února, vynechal i El Clásico, kde madridský kolos utrpěl drtivou porážku 0:4. Jenže na srazu se „zázračně“ vyléčil do parádní formy a zmobilizoval síly. V lize během aktuální sezony naskočil pouze do pěti zápasů a vstřelil jediný gól, za Wales v kvalifikaci odehrál šest zápasů s bilancí 5+3.

Španělský deník Marca nazval 32letého záložníka parazitem. Známé heslo Wales, golf, Madrid, se kterým se Bale fotil na vlajce své země, stále platí. „Nepotřebuji jim nic vzkazovat, je to plýtvání mým časem. Je to nechutné, měli by se za sebe stydět. Ale nejsem naštvaný, tečka,“ odpověděl rozparáděný Velšan poté, co pro svou zemi vybojoval barážové finále. Sága Bale a Real, kde mu v létě dobíhá mimořádně lukrativní kontrakt, se blíží ke konci, obě strany si velmi uleví.

Pozornost se v ostrovní zemi stáčí směrem k večernímu duelu s Českem. I když pozornost... V barech v centru Cardiffu, které jsou mnohdy i v pracovní pondělí slušně narvané, se už zase debatuje spíš o národním sportu ragby. Byť mají místní z fotbalového úspěchu nad Rakouskem obrovskou radost a náležitě jej přes víkend oslavili, přátelák s Českem už je pochopitelně tolik neláká.

Domácí, stejně jako Šilhavého družina, výrazně obmění sestavu. Čeká se i slabší návštěva, místní před utkáním předpovídají zhruba deset tisíc diváků na stadionu. Při zakoupení vstupenky mají lidé možnost přispět i na válečné oběti na Ukrajině.

Největší domácí hvězdy dostanou volno, půjde o přípravu se vším všudy a zkoušení nových tváří. „Důležitý zápas máme za sebou, naštěstí s pozitivním výsledkem,“ ulevil si den před utkáním velšský trenér Rob Page. Ze sestavy nejspíš vynechá i Balea, který má splněno a zase se může soustředit na svou druhou libůstku v pořadí, tedy golf.

„Několik hráčů má zdravotní problémy, mezi nimi Aaron (Ramsey) a Gareth (Bale), pokopaný je i Joe (Allen). Ještě se rozhodneme, jak náš tým poskládáme,“ nastínil trenér. Potvrdil, že Ben Davies už se vrátil do Tottenhamu, Dylan Levitt (Dundee United) vypadl kvůli nemoci. „Před klíčovým zápasem v červnu máme možnost dát šanci hráčům, kterým se daří v klubech, ale nemají tolik zkušeností na mezinárodním poli,“ konstatoval domácí kouč.

Před zápasem s Českem řeší Velšané svého muže v brance. Stý start za reprezentaci odchytá Wayne Hennessey (35), který v poslední době plní roli zkušené dvojky v Burnley i v národním týmu. Velšané ale o něm před duelem s Českem mluví nejvíc a objevuje se i na titulních stranách místních deníků.

Domácí jsou nabiti pozitivními emocemi i zkušenostmi z předchozích duelů – v kvalifikaci o světový šampionát s Českem doma vyhráli a v odvetě remizovali, což jim pomohlo ke druhému místu ve skupině. „Oba zápasy s Walesem byly vyrovnané, mohli a měli jsme uhrát lepší výsledek. Byl to minimálně vyrovnaný zápas, v některých pasážích jsme byli lepší. Střelecky nám to nevyšlo a uškodilo nám i vyloučení Patrika Schicka,“ vrátil se k nešťastným zápasům český trenér Jaroslav Šilhavý.

Také on večer nasadí neokoukané tváře, zároveň může jít o jeho poslední zápas na české lavičce. Po návratu do Prahy ho na Strahově čeká schůzka s vedením asociace. Po ní se rozhodne o dalších krocích, které v Cardiffu zatím konkretizovat nechtěl.