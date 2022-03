Šilhavého derniéra? Duel s Walesem na zlepšení nálady i šance nové krve

PŘÍMO Z WALESU | Potřetí proti Walesu. A naposledy? Jaroslav Šilhavý povede český národní tým do dnešní přípravy se soupeřem, který možná zakončí jeho tříapůlletou reprezentační misi. Rozhodnout by měla schůzka s vedením FAČR naplánovaná po návratu do Prahy. Zatímco domácí si po skalpu Rakouska (2:1) užijí fotbálek po euforickém postupu do finále baráže, Češi přiletěli do Cardiffu po bolavé prohře ve Švédsku. Najít motivaci na zápas útěchy bude víc než složité, na hřišti se objeví i méně ostřílení hráči.

Za Jaroslavem Šilhavým stojí kabina, zastání může najít i u některých členů sportovní rady, která doporučí výkonnému výboru asociace další kroky. Jenže ani to k setrvání ve funkci nemusí stačit. Zimní šampionát v Kataru se Česka týkat nebude. V překladu jednoznačný neúspěch, který jde i za trenérem. Na řadu přijde nepříjemné účtování promarněného cyklu. A v kuloárech už se řeší nástup Ivana Haška…

K rozuzlení reprezentační ságy dojde nejspíš v následujících dnech. „Po návratu do Prahy máme schůzku s předsedou a vedením. Něco v hlavě mám, ale teď bych to nechtěl říkat. Ta rozhodne o tom, co a jak, pak se vyjádřím,“ odpověděl Šilhavý na přímý dotaz o své budoucnosti před utkáním v Cardiffu.

V předchozích dvou kvalifikačních duelech Češi proti Walesu zklamali - před rokem po vyloučení Patrika Schicka prohráli 0:1 a v domácí odvetě v Edenu remizovali 2:2. Rozplynula se možnost druhého místa ve skupině a případná lepší pozice v baráži, což v silách týmu, který v létě dokráčel mezi osm nejlepších v Evropě, určitě bylo. Místo toho jel oslabený soubor do Švédska, kde ve čtvrtek po srdnatém boji padl v prodloužení 0:1.

Aktuální situace se v obou táborech diametrálně liší. Velšané po dvou brankách Garetha Balea srazili Rakousko a v červnu si zahrají o šampionát v Kataru s vítězem utkání Skotsko–Ukrajina. Pokud „cymry“ zvládnou poslední krok, kvalifikují se na velký turnaj teprve podruhé v historii, jedinou účast mají z roku 1958.

Naopak Češi zahání chmury. Vyřazení ze Stockholmu stále bolí, rozháraná těla a duše hráčů se jen těžko dávají do kupy na dnešní přátelák. Nejraději by se viděli ve finále baráže v Polsku. Realita ale vypadá jinak. Trenér Šilhavý potřebuje do hráčů nalít chuť k dalšímu zápasu. „Samozřejmě to není jednoduché, každý máme v hlavě, že zápas se Švédskem byl blízko,“ připustil kouč.

V sestavě dostanou prostor méně ostřílení borci, kteří reprezentační starty sbírají zatím po jednotkách. Šilhavý byl konkrétní v případě gólmana Staňka. „Jde do brány. Máme v plánu dát příležitost všem hráčům v nominaci, co jsou tady. O organizaci hry bych teď nerad mluvil, ještě se o tom budeme bavit s hráči. Jde nám o to předvést výkon plný energie, jako byl ve Švédsku,“ pravil český trenér.

Jak může vypadat sestava? Třeba Staněk v bráně, Petrášek na stoperu, možná Zelený na beku, Jurečka během zápasu vepředu. Nová krev dostane jedinečnou šanci ukázat potenciál do červnové Ligy národů, kde mužstvo v elitní skupině vyzve Švýcarsko, Španělsko a Portugalsko.

Vydrží u týmu Šilhavý, jenž má za sebou podporu hráčů v kabině? „Samozřejmě mě to těší, taková důvěra musí být, bez toho by výsledky nebyly, spolupráce klapala. S kolegy jsem za ni rád, ale rozhodnutí padne až po té schůzce. Nezlobte se, nechci nějak předbíhat.“

Stávající vedení má za sebou úspěšné EURO i vystoupení v Lize národů. Velkým škraloupem je aktuální selhání ve světové kvalifikaci. Stále platí, že Česko se v samostatné historii dostalo na největší reprezentační turnaj pouze do Německa v roce 2006.