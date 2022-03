Šilhavého změny proti Walesu: Sadílek roste u kapitána, kdo byl neviditelný?

Šilhavý nachystal oproti baráži ve Švédsku pět změn – v brance Staněk, na stoperu Petrášek, v záloze Zelený s Lingrem a pod hroťákem Kuchtou operoval Pešek. Zůstal u rozestavení 3-5-2, které Češi úspěšně vyzkoušeli ve vyrovnaném, ale nakonec ztraceném boji o šampionát v Kataru.

V české zahajovací jedenáctce se objevili jen tři hráči mající přes deset reprezentačních startů – Brabec (25), Masopust (30) a Souček (47). Domácí trenér Rob Page vyměnil oproti úspěšnému vystoupení s Rakouskem až na gólmana Hennesseyho, který odehrál 100. zápas za národní tým a dočkal se při střídání ovací vestoje, kompletní sestavu. Hrdina baráže Gareth Bale za ohromného řevu naskočil na posledních deset minut.

Jak si vedla česká přeskupená sestava? Petrášek uprostřed tříobráncové linie vcelku úspěšně dirigoval své parťáky, až na zaváhání před zakončením Balea v závěru vyhrával hlavy a moc chyb neudělal. Naopak zkušenému reprezentantovi Brabcovi na levé straně dělal problémy pohyblivý Johnson, po jednom z jeho úprků přes českého stopera došlo k velšskému srovnání.

Směrem dopředu se ukázal na levém kraji Jaroslav Zelený, jenž výrazně přispěl k brance Tomáše Součka. To samé Ondřej Lingr, který též pomohl českému lídrovi do gólového zakončení. Slávistický záložník dostal osmdesát minut a neodehrál špatný zápas. V týmu si tvoří silnou pozici Michal Sadílek, uprostřed pole roste po boku českého kapitána. Lídr Šilhavého výběru vydržel na hřišti až do konce i přes ďábelský program, který má za sebou i před sebou v náročné Premier League za West Ham. „Tomáš si sám řekl, že chce hrát,“ vysvětlil český trenér.

O přestávce udělal další tři změny – dolů šel z preventivních důvodů otřesený gólman Staněk, jehož na konci první půle zboural v nebezpečném náběhu Matondo. Za nevýrazného Peška naskočil Jan Sýkora, který se uvedl střelou do tyče. Debutant Václav Jurečka na hrotu vyměnil Kuchtu. Vyhrál několik těžkých soubojů, ale ani on se do nebezpečného zakončen nedostal. Bohužel se po hodině hry zranil Lukáš Masopust - po nezaviněném pádu se chytil za tříslo a trávník opustil jen za pomocí masérů.

„Ta zranění mě mrzí. Jindra dostal do hlavy od protihráče, vzhledem k tomu, že asi tři týdny zpátky měl otřes mozku, se společně s doktory rozhodli, že do druhé půle nenastoupí. Ale vypadá, že je v pohodě. Lukáše píchlo v třísle, věřím, že to nebude tak vážné, aby nemohl hrát,“ doplnil po utkání český kouč.

Národní tým ani potřetí v krátkém sledu Wales neporazil. A je možné, že si naposledy zahráli pod taktovkou Šilhavého. Po návratu do Prahy ho čeká jednání s výkonným výborem a následně se rozhodne o jeho budoucnosti.