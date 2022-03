Šilhavý po Walesu: S hráči jsem se ještě neloučil. Mrzí mě zranění

Líbili se vám v sestavě noví hráči?

„Sestava doznala pěti změn včetně brankáře. Bylo to na naší souhře trošku znát, že vybraní hráči spolu nehrají tak pravidelně. První půle byla z naší strany lepší, než druhá. Velšani nás zkraje druhého poločasu dostali pod tlak, ale jinak jsme to zvládli a mohli jsme v závěru dát Hložkem i vítězný gól.“

Zápasem se uzavřela jedna kvalifikační etapa, v červnu se rozjede Liga národů. Stihl jste se rozloučit s hráči, případně jim sdělit rozhodnutí o vaší budoucnosti?

„Na to ještě před začátkem téhle tiskovky nebyl čas, uděláme to, až se vrátím do kabiny. S některými se pak neuvidím, třeba Tomáš Souček tady zůstává, má to blízko (do Londýna, kde hraje za West Ham). Jinak platí má odpověď před utkáním, že budeme chytřejší až po schůzce s vedením.“

Jak hodnotíte březnový sraz?

„Hlavním cílem byla baráž, chtěli jsme jít přes Švédsko dál a poprat se o postup na mistrovství světa. Bohužel se to nepodařilo. Nebylo jednoduché dostat hráče před zápasem ve Walesu na správnou vlnu a motivaci, abychom to hodili za hlavu a připravovali se na další reprezentační zápas. Dneska to kluci částečně herně i výsledkově zvládli.“

Jsou zranění Jindřicha Staňka a Lukáše Masopusta závažná?

„Ta zranění mě mrzí. Jindra dostal do hlavy od protihráče, vzhledem k tomu, že asi tři týdny zpátky měl otřes mozku, se společně s doktory rozhodli, že do druhé půle nenastoupí. Ale vypadá, že je v pohodě. Lukáše píchlo v třísle, věřím, že to nebude tak vážné, aby nemohl hrát.“

Proč jste celé utkání nechal na hřišti vytíženého kapitána Součka?

„S hráčem to vždycky konzultujeme. S Tomášem jsme řešili, jestli chce hrát, on chtěl a projevil přání, aby nastoupil. Byli jsme domluvení, že kdykoliv zvedne ruku, půjde dolů. Ještě v poločase mi potvrdil, že pokračovat chce, tak jsme mu vyhověli.“