Šilhavý: Jednoznačné to nebylo. Řešil také jiné nabídky a mluvil s Kotalem

Jak probíhala jednání o prodloužení smlouvy?

„Jsem moc rád, že to takhle dopadlo. Post trenéra národního týmu se určitě neodmítá. Po baráži ve Švédsku, kde jsme ztratili na postup na mistrovství světa, nám nebylo do zpěvu. Byli jsme hodně zklamaní, k úspěchu jsme neměli daleko. Ale nezvládli jsme to. Takže jsme byli domluvení s předsedou, potažmo s výkonným výborem, že si k tomu sedneme a všechno rozebereme. Byli jsme připravení na cokoliv. Absolvoval jsem napřímo několik schůzek s Petrem (Fouskem, předsedou FAČR). Rozhodovalo se pak na výkonném výboru, kde se rozhodli s námi pokračovat ve spolupráci. Jsme za to rád, určitě i za kluky, které mám kolem sebe, těm také patří také velký dík. Věřím, že jsme schopni udělat v budoucnu zase nějaký dobrý výsledek.“

Byla jednání složitá?

„Jednání s Petrem byla korektní, známe se dlouho. Lidé kolem mě se ptali, jak to je, ale nechtěli jsme nic komunikovat dopředu. Možná proto se zdálo, že to trvalo dlouho. Ale důležité je, že tady sedíme a smlouva je podepsaná.“

Realizační tým pokračuje ve stejném složení?

„Pokračujeme tak, jak jsme byli, skončil pouze manažer Libor Sionko. Už nějakou dobu se připravujeme na červnový sraz.“

Neuvažoval jste o doplnění realizačního týmu?

„Sportovní oblast byla jasná. Jak jsem říkal, Akorát Libor nás opustil a musí se to řešit. Bavili jsme se o různých lidech, ale se stávajícím týmem jsem jednoznačně spokojený, takže složení zůstalo stejné.“

Nebylo ve hře angažování bývalého trenéra Sparty Václava Kotala?

„Jsem spokojený s kluky, co tam máme. S Vencou jsem mluvil včera (v neděli), říkal, že kdyby cokoliv bylo, rád pomůže. Nám teď chybí manažer, ale ten bude vyřešený. Do té doby přebírá jeho agendu Tomáš Pešír.“

Řešil jste sám i jiné nabídky?

„Teď bych to nespecifikoval. Tím, že mi dobíhala smlouva, probíhala určitá jednání. Ale jakmile přišla tahle nabídka, přerušili jsme veškerou komunikaci a jednoznačně se rozhodli pro pokračování u reprezentace.“

Měl jste hned jasno, že chcete pokračovat?

„To vůbec ne, v něčem jsme byli spokojení, v něčem ne. Jak jsem říkal, ve výkonném výboru analyzovali zápas ve Švédsku, naše vypadnutí a budoucnost. Až když jsme dostali zelenou, dohodli jsme se.“

Narušilo dlouhé jednání vaše dobré osobní vztahy s předsedou Fouskem?

„Do každého pracovního vztahu někdy patří výměny názorů. Vždycky jsme si to vyříkali a jede se dál, žádný problém s Petrem nemám.“

Bylo podstatné i navýšení smlouvy?

„Jsem se smlouvou spokojený, jinak bych tady neseděl. Detaily bych nechal interně.“

Jak chcete v následujícím období oživit tým?

„Nejbližší červnový termín je na organizaci složitý, čekají nás těžké zápasy a debaty s kluby. Kdokoliv si řekne výkony o místo, má dveře otevřené. Máme tam jména hráčů, kteří s námi ještě nebyli, třeba nějací mladí z jednadvacítky. Uvidíme, jak bud probíhat nominace, může to být složité, jak jsem předeslal.“

Byla pro vás důležitá podpora hráčů, kterou vám vyjádřili i veřejně?

„Bylo to na misce vah, kluci v tom hráli výraznou roli. Nálada nebyla po vyřazení ve Švédsku ideální. Pokud by s námi výkonný výbor nechtěl spolupracovat, byli jsme připravení odejít. Ale podpora hráčů byla hodně důležitá, potažmo vedení FAČR. Vnímal jsem, že ne všichni byli na naší straně a řešila se naše rezignace. Jednoznačné to nebylo.“

Kam chcete tým v následujícím období posunout?

„Hlavní cíl je postup na mistrovství Evropy. Zápasy, co nás v červnu a září čekají v Lize národů, to je TOP skupina. Věřím, že s takovými těžkými soupeři naberou hráči zkušenosti, že se na takové zápasy lidi hodně těší. Snad dáme dohromady co nejsilnější nominaci a budeme schopní se s takovými soupeři měřit.“