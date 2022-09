ANKETA: Změna kouče? Na co se čeká, ptá se Vízek. Pro Brabce to není řešení

Ladislav Vízek

(internacionál)

Nechápu, na co se ještě čeká

„Jsou to správné typy, bez diskuze. Jména jako hrom, sympaťáci, celá republika by je brala, reprezentaci by občerstvili. Svědík je dobrej, nevím, jestli by to vzal Jindra, oba možná dávají přednost práci v klubech. Absolutně s jejich jmény souhlasím. Pokud by to neklaplo, je tady pořád připravený Ivan Hašek. Ke změně u národního týmu by dojít mělo. Šilhavý nemá výsledky. Výroky, které pronesl pan Fousek (předseda FAČR), kdy mu vyjádřil podporu brzy po utkání ve Švýcarsku, to jsem dlouho neslyšel. Jardovi chybí výsledky, nechápu, na co se ještě čeká. Na co tam je sportovní rada? To byste koukali, co by museli říct. Stydím se, že jsem fandil Fouskovi.“