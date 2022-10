Fousek: O Šilhavém se nehlasovalo. Má smlouvu, analýza bude. Změny v radě

Jste spokojení s výkony českého áčka v Lize národů?

„Výsledky v Lize národů jsme se na výkonném výboru zabývali, nepodařilo se nám udržet v elitní skupině. Bereme to jako realitu, trenér Šilhavý zpracovává analýzu a je přizván na příští zasedání výkonného výboru v listopadu. O víkendu proběhne ve Frankfurtu losování kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2024 v Německu, probojovat se na finálový turnaj je náš hlavní cíl. Po posledním dvojzápase doma s Portugalskem a ve Švýcarsku proběhly nějaké mediální turbulence. Portugalsko se hrubě nepovedlo výsledkově, výkonnostně i herně, následující prohra ve Švýcarsku potvrdila náš sestup do skupiny B.“

Proč jste trenérovi vyjádřil důvěru brzy po prohře ve Švýcarsku?

„Bylo potřeba zamezit tomu, aby se následující dny a týdny spekulovalo, jestli trenéra Šilhavého budeme podporovat, nebo o něm nějak pochybovat. Má platnou smlouvu, v okamžiku jejího prodlužování o dva roky jsme jasně řekli, že hlavním cílem je postup na mistrovství Evropy. Neříkám, že nás těší přechod do skupiny B, ale věděli jsme, že takový scénář se může přihodit. Nikdo se nevyhýbá dalšímu hodnocení, to musí nastat, je to standardní proces. Nepřistupujeme k tomu tak, že bychom neprovedli nějakou analýzu, to je nesmysl. Je třeba to vnímat tak, že máme nastavenou dlouhodobou strategii a hlavním cílem je příští EURO.“

Má trenér Šilhavý podporu celého výkonného výboru?

„Nehlasovali jsme o tom, ale zdůrazňuji, že trenér má platnou smlouvu, uzavřeli jsme ji před několika měsíci na celou kvalifikaci o mistrovství Evropy. Samozřejmě jsme upřednostňovali setrvání ve skupině A Ligy národů, znamená to sportovní prestiž i finanční výnosy, atraktivní zápasy. Pan Šilhavý je přizvaný na příští výkonný výbor, bude mít vypracovanou analýzu a čeká nás debata.“

Diskutovali jste na výkonném výboru o trenérově pozici?

„Zopakuji to, co zaznělo – výkonný výbor konstatoval, že s trenérem jsme před několika měsíci prodloužili smlouvu na další dva roky, to je na celý kvalifikační cyklus o mistrovství Evropy. Výsledek v Lize národů na tom nic nemění.“

Ukázal národní tým na posledních srazech své maximum?

„Maximem by bylo udržení ve skupině A. Z výsledkového hlediska jsme odehráli nejhorší zápas doma s Portugalskem (0:4). Ještě se k tomu vrátíme po přednesené analýze, bude potřeba vzít v úvahu výsledky, nominace, zraněné hráče a další věci. Faktorů je tam hodně. Mužstvo máme kvalitní, neustále nás trápí některé absence nebo forma hráčů. Věděli jsme, že vzhledem ke sportovní síle Španělů a Portugalců budou naším hlavním konkurentem v boji o udržení asi Švýcaři. Máme snahu vzdorovat i nejsilnějším mužstvům. V minulosti jsme prokázali, že jsme toho schopni, na tom se nic nemění.“

Probírali jste reprezentaci se sportovní radou?

„Mluvil jsem s předsedou Vladimírem Šmicrem, stejně tak se Zdeňkem Psotkou (technický ředitel FAČR). Ten kvůli své nové pozici ze sportovní rady rezignoval, stejně tak Antonín Barák. Místo nich tam budou Verner Lička (prezident Unie českých fotbalových trenérů) a Hana Výmolová (vedoucí ženského fotbalového úseku ve Spartě). Budeme o tom diskutovat na setkání celé rady ve druhé polovině října už v novém složení.“

Proč rezignoval Antonín Barák?

„Tonda Barák starší rezignoval ze zdravotních a pracovních důvodů.“

Dojde na rozšíření realizačního týmu?

„Nespekuloval bych, uvidíme, jak bude vypadat trenérovo hodnocení v listopadu.“