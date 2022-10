Ženský úspěch v Anglii: přes 20 tisíc diváků, kouč Rada velebil gólmanku

Ženská reprezentace Albionu se před úterním zápasem pyšnila dlouhou sérií výher (15), kterou protáhla i přes uplynulý domácí šampionát. Ten byl pro Anglii a celkově ženský fotbal unikátním hned z několika důvodů. Angličanky dokázaly vybojovat historicky první korunu pro evropské šampionky. Domácím se navíc podařil šampionát extrémně popularizovat, když finále ve vyprodaném Wembley sledovalo 87 192 fanoušků.

O síle domácího výběru svědčí i fakt, že po nástupu hlavní trenérky Sariny Wiegmanové v září minulého roku, sbíraly Angličanky výhry a vstřelené branky jako na běžícím páse. Pod vedením nizozemské trenérky nepoznaly za dosavadních 23 utkání hořkost porážky a zapsaly neuvěřitelných 120 branek.

Obranná hra z českého pohledu byla celkově velmi dobrá, i když kvalita Angličanek byla v některých fázích zápasu znát, obzvlášť pak ke konci zápasu. „Angličanky jsou s míčem neskutečně rychlé, a když to v útoku rozbalí, je to něco neskutečného. Několikrát nás zamkly, vytvořily si šance a hlavně na konci zápasu jsme už neměly moc možností chodit dopředu. Dělaly jsme ale maximum a myslím, že jsme to celkově zvládly výborně. Udržet v takovém zápase čisté konto je vynikající a my si takového výsledku strašně vážíme,“ spokojeně hodnotila zápas kapitánka a opora zadních řad Petra Bertholdová.

Když už se domácím hráčkám podařilo překonat českou defenzivu, tak ztroskotaly na výborně chytající Olivii Lukášové. „Zachytala naprosto skvěle, podržela nás," měl po zápase jasno trenér Rada. Samotná brankářka měla z vychytané nuly velkou radost, ale ocenila i spoluhráčky z pole. „Určitě je to největší a nejcennější nula. Byl to určitě i největší zápas dosavadní kariéry. Jsme moc rády za to, jak jsme to zvládly. Ale není to jen o mně, nula je zásluhou celého týmu,“ uvedla brankářka pražské Slavie.

Atmosféru na Amex Stadium si pochvalovaly i naše hráčky. „Atmosféra byla fantastická. V Česku tohle nezažijeme, možná hráčky působící v zahraničí to zažívají. Ale nebyly jsme slyšet na hřišti, to hovoří za vše. Bylo to úžasné,“ uvedla Lukášová. Jedinou smutnou zprávou z jinak velkolepého úspěchu je zranění Gabriely Šlajsové, která utkání opustila na nosítkách. „Zřejmě si podvrtla kotník, a prasklo jí tam, ale doufáme, že bude v pořádku. Uvidíme po dalším vyšetření," prozradil trenér Karel Rada.