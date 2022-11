Repre v Olomouci: noví kanonýři, domácí démon a jeden trouba z tribuny

Andrův stadion se bavil, soupeř z Faerských ostrovů už méně. Do jeho sítě namířili Češi pět kousků, s čímž byl trenér Jaroslav Šilhavý spokojený. „Kritizovat nebudu,“ usmál se. Co duel ukázal?

Dočkal se rovněž Patrizio Stronati – takový nováček, nenováček. Na srazu už byl, například při Lize národů, ale do hry nezasáhl. Tentokrát si zahrál půl hodiny a hlavou proměnil centr Antonína Baráka. „Takhle jsem si to představoval,“ říkal obránce.

V Turecku s jinými tvářemi?

Je dost možné, že v sobotu v Gazientepu bude česká sestava dost odlišná. Očekává se změna v brance, kde na šanci čeká Tomáš Koubek s Matoušem Trmalem (třeba oba odchytají poločas), či na hrotu. Jaroslav Šilhavý to nenápadně naznačil. V Olomouci si nezahrál ani Aleš Matějů a Dominik Plechatý, Matěj Chaluš nastoupil na pouhých pět minut, Antonín Růsek na čtvrt hodiny. Bylo by to fajn, Turecko totiž český mančaft prověří o poznání více než Faerské ostrovy. Realizační tým by dostal cennou zpětnou vazbu, s kým příště počítat s kým třeba nikoli. Nepřekvapilo by ani, kdyby se Šilhavý vrátil k systému se třemi stopery.