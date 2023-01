Polsko láká „nepřítele“ Gerrarda. Svaz chystá balík, debut proti Čechům?

Porážka s Francií v osmifinále mistrovství světa v Kataru spustila v Polsku vlnu nekompromisní negace. Nešlo ani tak o výsledek - co by za to třeba Česko dalo - ale o vysoce neatraktivní styl hry národního týmu na předvánočním setkání světových fotbalových mocností. Po výsadku z turnaje vedení svazu učinilo hloubkovou analýzu. Výsledkem detailních fotbalových debat bylo neprodloužení pracovního poměru s hlavním trenérem Czeslawem Michniewiczem.

„Jak víme, trenér převzal mužstvo ve složité chvíli. Navzdory těmto okolnostem postoupil s týmem na mistrovství světa a udržel ho v elitní skupině Ligy národů. Rovněž se s ním jako první trenér po šestatřiceti letech dostal do vyřazovací fáze šampionátu. Za to si zaslouží poděkování,“ diplomaticky pronesl předseda svazu Cezary Kulesza.

Právě on nyní rozjel velkolepou akci. Do polských služeb hodlá naverbovat Stevena Gerrarda, legendu anglického fotbalu, ovšem doposud celkem nezkušeného a nijak extra úspěšného trenéra. Byť s potenciálem…

„Jsem přesvědčený, že jednou bude sakra dobrý kouč,“ říkal Vladimír Šmicer před necelými dvěma roky, kdy byl deníkem Sport požádán o rozhovor před utkáním osmifinále Evropské ligy mezi Slavií a Glasgow Rangers, které tehdy Gerrard trénoval.

V lednu 2023 sviští okolo Angličana polské laso. Byť se v sousední zemi často skloňovala jiná zahraniční jména, třeba Robert Martínez, Hervé Renard, Vladimir Petkovič, Paulo Bento a Nenad Bjelica, stejně tak byly zmiňovány domácí uznávané kapacity Marek Papszun, či Jan Urban, předseda Kulesza se shlédl v Gerrardovi.

V polských médiích už se na rovinu píše, že svaz vstoupil do jednání. „Gerrard nabídku zvažuje,“ píše server meczyki.cz, který informaci o námluvách se Steviem G přinesl jako první.

Pomoct má obchodní partner

Přitom ještě před pár dny se v Polsku horečnatě spekulovalo, kdo je oním záhadným cizincem, který by měl převzít tamní reprezentaci. Nyní je jasno, nicméně to neznamená, že Gerrard automaticky mužstvo převezme.

Než dojde k podpisu smlouvy, musí polská strana překonat několik vysoce delikátních překážek.

Ta vysoká jako Taxis? Peníze!

Gerrard v průběhu loňského října skončil na lavičce Aston Villy, kam přišel coby úspěšný trenér z působení u Rangers. Jenže v Birminghamu mu období podzimní marnosti zlomilo vaz. Jakmile klub spadl na sedmnáctou figuru, ocitl se na dlažbě. Pracovně doslova, nikterak finančně.

Kontrakt s Aston Villou měl expiraci až na konci roku 2024 a v Anglii se má za to, že Gerrard měl smlouvu na pět milionů liber ročně (135 milionů korun). Je snadné dopočítat, kolik mu birminghamský klub dluží…

Proto je polský svaz v těžké pozici. Musí vytáhnout pořádný balík, aby Stevieho G zlanařil. Kulesza je však údajně na tuto alternativu připravený a s pomocí obchodního partnera má nachystanou rekordní sumu, kterou hodlá do ikony světového fotbalu investovat.

V Polsku se o konkrétní částce zatím nespekuluje, určitě by však šlo o vysoké jednotky milionů českých korun. Pro porovnání, v případě českého reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého se v zákulisí spekuluje o měsíční odměně ve výši okolo necelých půl milionu korun.

Právě s Polskem se národní tým střetne 24. března v Edenu na úvod kvalifikace o mistrovství Evropy. Pokud by Gerrard opravdu stál na střídačce, minimálně na tribunách by zápas dostal silně pikantní příchuť. Slávističtí fanoušci totiž bývalému kouči Rangers nemohou zapomenout, jak vystupoval během vyhrocené odvety osmifinále Evropské ligy, kdy bagatelizoval drsný kop Kemara Roofea do hlavy gólmana Ondřeje Koláře, a pak – dle prohlášení Slavie – měl v útrobách Ibrox Stadium přihlížet fyzické inzultaci Ondřeje Kúdely protihráčem Glenem Kamarou, mezi nimiž došlo během utkání k slovní výměně názorů. Přičemž slávistický stoper byl nařčen z rasistických urážek.