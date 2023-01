UEFA mění systém kvalifikací i Ligu národů. Bude to napínavější, říká šéf

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) odsouhlasila změnu formátu Ligy národů, ve které ke skupinám a Final Four přibyde čtvrtfinálová fáze a baráž. Úpravy nastanou i v kvalifikacích na Euro a mistrovství světa, ve kterých stoupne počet skupin z 10 na 12 a sníží se počet zápasů. UEFA to po dnešním zasedání výkonného výboru ve švýcarském Nyonu uvedla v tiskové zprávě.

Liga národů se hraje od roku 2018 a ve třech ročnících vždy postoupili do Final Four pouze vítězové skupin ligy A. V novém formátu první dva celky ze čtyř skupin ligy A utvoří čtvrtfinálové dvojice a v dvojzápase se utkají o postup do Final Four.

Třetí týmy ze skupin ligy A se střetnou s druhými celky ze skupin ligy B v baráži o udržení, respektive postup. Obdobně se bude hrát play off mezi ligami B a C. První týmy jako dosud vždy postoupí o úroveň výš, poslední týmy ve skupině naopak sestoupí.

Čtvrtfinálovým a barážovým dvojzápasům uvolnila UEFA místo změnou kvalifikací na vrcholné turnaje. Nově budou mít skupiny pouze čtyři až pět účastníků. Přímo na závěrečný turnaj postoupí vždy vítěz skupiny, případně nejlepší týmy z druhých míst. Další týmy čeká baráž, do které se jako dosud zapojí i úspěšné celky z Ligy národů.

„Nový formát kvalifikace slibuje napínavější a méně čitelný průběh skupin. Stejně tak změna vyřazovací fáze v Lize národů, a to aniž bychom navýšili počet utkání v mezinárodním kalendáři,“ uvedl předseda UEFA Aleksander Čeferin.

UEFA rovněž rozhodla, že upustí od hygienických a bezpečnostních opatření zavedených v souvislosti s pandemií koronaviru. Průběh pandemie ale bude nadále sledovat a nevylučuje opětovné zavedení protokolu.

Duel o evropský Superpohár se odehraje 16. srpna v Aténách na stadionu Jorgose Karaiskakise, kde hraje domácí zápasy Olympiakos Pireus. UEFA odebrala pořadatelství Kazani kvůli ruské vojenské agresi na Ukrajině.

UEFA na dnešním zasedání rovněž potvrdila pořadatelství evropského šampionátu hráčů do jednadvaceti let v roce 2025, který uspořádá Slovensko.