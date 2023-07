Favoritky ženského MS? Válec USA, evropský tryskáč i Brazilky s Martou

Španělsko

Nejlepší výsledek na MS: osmifinále (2019)

Jestli je někde ženský fotbal na vzestupu, pak ve Španělsku, i když to je možná slabý příměr. Spíše jde o evropský tryskáč za lepším. Až do roku 2011 se ženy na MS vůbec nebyly schopné kvalifikovat, na posledních dvou turnajích sice nechyběly, ale žádná sláva to nebyla. V minulém roce už mělo Španělsko velké oči na Euru, ale čtvrtfinálové prodloužení s pozdějšími mistryněmi z Anglie vystavilo stopku. Španělky však ukázaly jasný směr.

To i přes patálie v posledním období, kdy se některé reprezentantky postavily proti hlavnímu kouči Jorgemu Vildovi. Stěžejním problémem měla být extrémní náročnost jeho tréninků. Vilda však u reprezentace vydržel a zdá se, že celá situace se uklidnila.

Vzestupný trend se ukazuje i na klubové úrovni. Vždyť Barcelona vyhrála Ligu mistryň dvakrát za poslední tři roky. Nejlepší Španělky se drží na tradičních adresách, tedy kromě katalánské metropole i v Realu Madrid, ale výjimka potvrzuje pravidlo i v tomto případě. Hvězda z největších Jennifer Hermosová kope za mexickou Pachucu. V nominaci zcela logicky nechybí ani nejlepší fotbalistka současnosti Alexia Putellasová.