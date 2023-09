Z „obyčejného“ zápasu v Budapešti boj o důvěru. Brabec: Nálada není ideální

PŘÍMO Z BUDAPEŠTI | Měl to být běžný přípravný zápas, akorát v atraktivních kulisách a fajnové atmosféře. I díky dva roky starým vzpomínkám, kdy Češi v budapešťské Puskás Areně v rámci osmifinále EURO 2020, hraného kvůli covidu následující léto, porazili 2:0 Nizozemsko. Jenže po neúspěchu s Albánií (1:1) se utkání s domácími Maďary mění v duel o návrat ztracené důvěry veřejnosti. „Já to ale úplně upřímně nepovažuju za reparát,“ oponuje stoper Jakub Brabec. Stejně mluví i trenér Jaroslav Šilhavý, který však musí cítit, že navzdory prvenství v tabulce teď atmosféra opravdu ideální není.

Čtyři zápasy, deset bodů v tabulce, tedy o dva více než Češi. Loni skalp Anglie či Německa, ve čtvrtek výhra v Srbsku a k tomu hvězdný kapitán Dominik Szoboszlai, jenž po letním transferu z Lipska bezvadně zaplul do základní sestavy Liverpoolu.

Plus desítky tisíc fanoušků na tribunách. V březnu na Estonsko dorazilo na přátelák přes čtyřicet tisíc lidí, na ostré špíly chodí v Budapešti přes šedesát!

Seznamte se: Maďarsko, tuze nebezpečný reprezentační tým, který jde v posledních letech nahoru raketovým tempem. „Vnímáme obrovskou kvalitu a formu,“ uznává stoper Jakub Brabec.

Před dvěma roky památný duel proti Holandsku proseděl na lavičce, postup do čtvrtfinále na hřišti zažil Lukáš Masopust, Tomáš Holeš, Alex Král, Michal Sadílek, Tomáš Souček a Adam Hložek. S Brabcem na střídačce tehdy utkání ze současné nominace sledoval ještě Tomáš Koubek.

Co by nyní tuzemsko za tehdejší euforii dalo... Davy podporovatelů se do hlavního města Maďarska valily z Moravy, Čech i Slezska. „Teď nálada není ideální,“ nezastírá obránce Arisu Soluň.

Za všechno může bídný čtvrteční večer v pražských Vršovicích. Hra, výsledek, taktika, personální tahy. Nic z toho se Čechům s Albánií (1:1) nepovedlo, na kouče Jaroslava Šilhavého se snesla ostrá kritika. Oprávněná, neboť (nejen) střídání v závěru nešla pochopit.

Experti i fanoušci kroutili hlavou, střelec jediné branky Václav Černý opouštěl Eden po sedmdesáti minutách s pořádně kyselým výrazem – a není se co divit. Retro výkon veřejnost namíchnul.

„Jedeme dál, neházíme flintu do žita. Vyhodnotili jsme si to u videa, věřím, že se z chyb, které jsme udělali, poučíme,“ zůstal Šilhavý nad věcí v sobotu vpodvečer, když v nablýskané aréně dorazil na předzápasovou tiskovou konferenci.

Tak tedy: na co jste při analýze nudné plichty s kolegy po dvou dnech přišel, trenére?

„V prvním poločase jsme cítili, že jsme byli daleko od sebe. Hlavně vepředu. Nespolupracovali jsme jeden s druhým, pak se přidaly najednou nepřesnosti. Vyhazovali jsme nezvykle moc balonů, což nás znervóznilo. A pak jsme se nemohli dostat do zápasu,“ odpověděl šéf nároďáku.

„Zkomplikovali jsme si to a všechno si posunuli do dalšího utkání venku v Albánii,“ přidal se vedle sedící Brabec. „Co se teď po čtvrtku děje, je pro nás nepříjemné. Věřte, že nikdo nechce tolik na EURO jako my hráči. Ale duel s Maďarskem bych s tím nijak nespojoval. Vnímám to jako ideální přípravu, ve které musíme ukázat co nejvyšší kvalitu, abychom byli příště silnější,“ dodal.

Problém je, že příznivcům začíná docházet trpělivost. Na jeden povedený mač navazují jeden až dva (pod)průměrné. A takhle je to ve vlnách pořád dokola.

Po Polsku (3:1) přišlo Moldavsko (0:0), loni se nepovedlo kvalifikovat na světový šampionát v Kataru, načež se porazilo Švýcarsko (2:1), ale pak se stejně vypadlo z elitní skupiny Ligy národů. Pravidelná sinusoida.

Ani předseda FAČR Petr Fousek nevypadal oproti minulosti zrovna vesele, když na začátku oficiálního tréninku promlouval do televizních kamer a procházel se kolem střídaček...

Napnutou koncentraci po chvíli sice rozčísnul smích hráčů, když ze šestnáctky zkoušeli balonem trefit kolem brány probíhajícího Černého, ale po minutce už se opět šlo na věc. Legrace stranou.

Trénoval i Tomáš Čvančara, jehož zdravotní stav není úplně stoprocentní. Chytat by měl Jindřich Staněk, změn bude více. „Chceme dát prostor dalším klukům z kádru, ale sestavu vám jako vždy neřeknu,“ usmál se Šilhavý.

Nabízí se start Davida Zimy, bratrů Sadílkových, Adama Hložka či Mojmíra Chytila. Ale i kapitána Tomáše Součka, jenž na place nechybí takřka nikdy.

A to je možná právě škoda, třeba by byl minimálně v těchto střetnutích národ víc zvědavý na neokoukané a hladové tváře s potenciálem dalšího růstu a schopnostmi přizpůsobit se nejvyšším technicko-taktickým nárokům a přísným trendům.

Na Tomáše Vlčka, Martina Vitíka, Matěje Kováře, Vasila Kušeje, Matěje Juráska... Všichni však zůstali jen mezi náhradníky pod čarou. Stejně jako třeba čtyřiatřicetileté trio Tomáš Vaclík, Ondřej Čelůstka, Tomáš Pekhart, což je zase další extrémní paradox.

A nezasloužil by si čuchnout třeba gólman Václav Hladký, jenž je s Ipswichem v anglické Championship na druhém místě a na rozdíl od Tomáše Koubka má herní praxi?

Ale to už je jedno. Je tady Maďarsko, neobyčejně obyčejné utkání o návrat ztracené důvěry...

Jak by mohla vypadat sestava na Maďarsko:

Staněk

Zima - Brabec - Stronati

Masopust - Souček - M. Sadílek - Zelený

Černý - Chytil - Hložek