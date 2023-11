Chybující Gomez jako symbol Sparty: chtěl ho Villarreal, teď si posedí

PŘÍMO Z GLASGOW | Hrůznou minelou zaťal sekeru do sparťanských hlav, navíc pokračoval v hanebném představení. James Gomez byl symbolem prohry 1:2 Letenských v Evropské lize na stadionu Rangers. Uvidí se, jak velký vliv to bude mít na jeho budoucnost. V neděli nastoupí mistr na Baníku, při zdravotním stavu obrany by měl šanci na základní sestavu. Ale po čtvrtečním propadáku? Těžko.

Sparta v létě oznámila: Koupili jsme Jamese Gomeze. Mladý Gambijec dorazil z Horsenu, klubu sestupujícího z dánské ligy, a tamní média informovala, že letenská centrála vyslala na sever 32 milionů korun.

„Jsem tady, abych klubu pomohl co nejvíce vyhrávat trofeje, které si přeje. Řekl bych, že mám síly pomoci týmu. Jsem fyzicky silný a celkem rychlý,“ vykládal hráč v klubové televizi.

Tím však nemusela přestupová a cestovatelská sága copatého zadáka zdaleka skončit. Přišlo totiž laso ze Španělska. Ozval se Villarreal, alias Žlutá ponorka, tradiční to klub, že by jedenadvacetiletého junáka chtěl získat. Nabídka zněla na hostování s opcí, která by řešila případný další přestup.

Sportovní ředitel Tomáš Rosický obchod ihned zamítl, Sparta má s hráčem své plány. „Je to hráč s fyzickými předpoklady, který má schopnost konstruktivně založit útočnou fázi. Vidíme v něm potenciál, který chceme rozvíjet,“ glosoval Rosický.

Na užší rotaci to na začátku nebylo, i když pár šancí Gambijec dostal. V tuto chvíli má pět startů v nejvyšší soutěži, z toho tři v základní sestavě. Dvakrát naskočil za rezervu ve druhé lize, dvakrát v domácím poháru. Ve čtvrtek večer se dočkal prvního startu v Evropské lize, jako levý stoper vyběhl na trávník Ibrox Parku.

Byl to průšvih, utkání vůbec nezvládl, zavinil první branku, u druhé se provinil rovněž, natropil také další chyby. Deník Sport mu udělil nejhorší možnou známku 1.

„Pro Gomeze to byl určitě těžký zápas a složitá zkušenost. Na svá bedra si toho bude klást hodně, ale vyhráváme i prohráváme společně. A nakonec je to vždy moje zodpovědnost,“ pronesl trenér Brian Priske.

Hráče nakonec nechal na hřišti celý poločas, byť byl zralý na vystřídání už po dvacáté minutě. „Vystřídal bych ho už ve třicáté minutě. Sparta prohrávala o dva góly, Priske měl na hřišti Zeleného, takže bylo jasné, že by se posunul na levého beka. Gomez udělal po gólu ještě další hrubku v rozehrávce, nabízelo se to. Tímhle se Sparta mohla už dřív nachystat na to, že bude dobývat Rangers,“ hodnotil expert David Kobylík.

„Samozřejmě když začne tak, jak začne, tak vždy uvažujete, jestli vystřídat už po pětadvaceti, třiceti minutách. Ještě pak dostal ještě žlutou kartu, což nám to rozhodnutí dost usnadnilo,“ vysvětloval Priske, proč nakonec stáhl obránce o poločase.

Na jeho místo se opravdu stáhl Zelený, jenž byl jedním z nejlepších hráčů Sparty. Změna Letenským pomohla, k ní totiž trenérský štáb přehodil rozestavení, zesílil středovou formaci, v jejímž prostoru hosté ztráceli.

Tahy se vyplatily, i když nakonec k vyrovnání nevedly. Zatímco v prvním poločase byla Sparta zralá na ručník, ve druhém mohla při shodě okolností i vyrovnat.

Dá se tedy předpokládat, že z výkonu v této části duelu bude Priske vycházet při tvrobě jedenáctky pro nedělní šlágr na Baníku. Na Gomeze se těžko dostane. Je sice jisté, že bude scházet kapitán Ladislav Krejčí, u Filipa Panáka však jde pokaždé o osobní rozhodnutí. Martin Vitík s Asgerem Sörensenem budou připraveni. Pokud nebude k dispozici Panák, zatáhne se do obranné řady s největší pravděpodobností Zelený.

Gomez si zřejmě na další příležitosti počká.

Gomez v číslech

Rangers

Minuty: 46

Góly: 0

Asistence: 0

Střely/na bránu: 1/1

xG (očekávané góly) na zápas: 0,15

Přihrávky/úspěšné: 24/20

Souboje/úspěšné: 10/3

Vzdušné souboje/úspěšné: 3/1

Zachycené míče: 2

Ztráty na zápas/na vlastní polovině: 6/4

