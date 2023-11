Němci prochází před domácím EURO krizí. Kapitán: Nemůže to být horší

Turci slaví branku do sítě Německa • Reuters

Die Mannschaft tápe. Do startu domácího mistrovství Evropy zbývá něco málo přes půl roku, v Německu ho ale začínají vyhlížet s pesimismem. Družina trenéra Juliana Nagelsmanna nepůsobí kompaktně, obrana je nebývale propustná. Vážnost situace si uvědomuje i kapitán výběru Ilkay Gündogan: „Když to takhle půjde dál, žádný úspěch nebude,“ pronesl po úterní prohře v přátelském utkání s Rakouskem (0:2).

Zlatý gól Maria Götzeho na Maracaná v roce 2014, který Němcům vysloužil titul mistrů světa, jakoby odstartoval pád obávaného obra. Na mistrovství Evropy 2016 se ještě semifinálová prohra s domácí Francií dá označit za povedený turnaj, ale od té doby? Dvě vyřazení už v základní skupině světového šampionátu a vypadnutí v osmifinále s Anglií na EURO.

Před Němci nyní stojí jasný úkol: uspět na domácím mistrovství Evropy! K tomu je má dovést Julian Nagelsmann. „Jeho taktické přípravy na soupeře byly neskutečné, byla to klidně dvouhodinová videa,“ uvedl dříve v podcastu iSport.cz na adresu mladého trenéra Pavel Kadeřábek, jehož Nagelsmann vedl během svého angažmá v Hoffenheimu.

Z toho kouč vystřelil přes úspěšné období v Lipsku až do Bayernu Mnichov. Na lavičce bavorského giganta ale po necelých dvou sezonách skončil. 22. září byl pak představen jako nový trenér národního celku.

Tým přebral po posledních neúspěších rozebraný, bylo potřeba ho zkonsolidovat. Nagelsmann začal výhrou nad USA (3:1) a remízou s Mexikem (2:2). Před listopadovým reprezentačním srazem tak chtěl zpevnit defenzivu. „Obrana je na velkých turnajích klíčová, dostáváme příliš mnoho gólů. Je to určitě něco, co chceme takticky napravit,“ potvrdil.

A tvrdě narazil. S Tureckem jeho tým prohrál 2:3, s Rakouskem 0:2. Pět inkasovaných branek. Do očí bil zejména taktický záměr s Kaiem Havertzem na levém beku, kterého však trenér chválil: „Hrál na tomto postu poprvé a vedl si velmi dobře, byl možná naším nejlepším hráčem,“ pronesl po prohře s Tureckem. Po blamáži ve Vídni své původní tvrzení o obranné hře převrátil. „Nejsme defenzivní monstra, naše síla je v útoku.“

Jenže ani tam to úplně neklape, což demonstroval v utkání s Rakouskem i Leroy Sané. Ten ve 49. minutě zbytečně hrubě oplácel po zákroku Philippa Mweneho a byl vyloučen. „Když vidím veškerý ten talent, který máme, nechápu to. Možná je na čase zařadit do sestavy více pracovitých hráčů,“ opáčil Nagelsmann.

Kritický byl i kapitán týmu Ilkay Gündogan: „Před EURO to nemůže být horší. Nejde jen o defenzivu, obrana začíná u toho, jak běháme a kombinujeme, souvisí to i s naším přístupem.“ V Německu se ale začínají objevovat hlasy, že inovativní a experimentální přístup Nagelsmanna není pro vedení reprezentace vhodný. Vyzdvihuje se naopak pragmatik a současný sportovní ředitel Rudi Völler.

Podle něj chybí nynějšímu výběru typické německé přednosti, tedy zarputilost, dynamika… Völler sám vedl německý tým jako dočasný trenér do přátelského duelu s Francií. Německo vyhrálo 2:1. Dle mnohých nejlepší reprezentační zápas roku.