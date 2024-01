Další výpověď na FAČR: sportovní rada to balí. Poradní hlas jim nestačí

Na svazu to už ví, jen to není oficiální. Sportovní rada v čele s předsedou Vladimírem Šmicerem se rozhodla rezignovat. Možná už v pátek, nejpozději zkraje příštího týdne, dorazí na Strahov doporučený dopis, ve kterém budou popsány důvody. Ty jsou zřejmé - sedmičlenný orgán si představoval větší vliv na fotbalové dění. Vzhledem k tomu, že měl jen funkci poradní, a to ještě pouze občas, nepovažuje za smysluplné dál pokračovat v takto nastaveném režimu.