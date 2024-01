(Ne)vysněný Hašek a Nedvěd, co naštval všechny. Asistenti, do akce!

Co od nového kouče národního týmu čekat? „Důraz na výsledek, kterému Hašek podřídí atraktivitu,“ míní Škvor. S tím ale příliš nesouhlasí jeho kolega Radek Špryňar: „Pozor – asistenti Köstl a Veselý jsou zárukou toho, že nároďák bude hrát náročnější fotbal než dosud. Hašek na oba dá, jsou to nejlepší asistenti, co byli na trhu,“ říká Špryňar. „Navíc: on prostě umí udělat kabinu. A to je v současném nároďáku, kde jsou různé skupinky, a kdy by třeba Schick a Souček potřebovali zajít na pivo, dost důležité,“ dodává.

Anketa Je Ivan Hašek nejlepší variantou na post reprezentačního trenéra? ANO NE

Škvor a Špryňar se ve speciální Lize naruby věnují i odmítnutí Pavla Nedvěda. „Když to odpískal, tak naštval všechny, hlavně Tvrdíka, Šádka a svého agenta Müllera. Je to váhavý a nečitelný střelec. Můžeš to odmítnout, ale ne poté, co projdeš všemi jednáními,“ míní Škvor. „Bylo to pro něj udělané na klíč, Nedvěd překvapil všechny,“ souhlasí Špryňar.

Proč stál Šádek tolik právě o Nedvěda?

Slabiny a silné stránky Ivana Haška

Hledání nalezeného: politické pozadí volby

Fousek: předseda, který si neumí bouchnout

Köstl a Veselý budou mít silné role. Co manažer?

Proč Fousek odmítl jít zahraniční cestou?

Rozhádaný nároďák: kdo potřebuje jít na pivo?

Podívejte se na VIDEO.