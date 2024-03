Norsko není jen Haaland. Miláček Turků, syn herečky i rodinná tradice

Fotbalové Norsko se nerovná jen dvojici Erling Haaland a Martin Ödegaard. Kouč Stäle Solbakken, který je mimochodem otcem záložníka Sparty Markuse Solbakkena, pracuje s velkou náloží kvality. Norové momentálně nastupují na nejrůznějších adresách v top evropských ligách. O to větší je senzací, že zrovna oni nepocestují na ME do Německa. V Oslu budou po právu proti české družině favoritem. Tohle jsou hráči ve stínu dvou hlavních hvězd fotbalových vikingů.

„Bylo to turbulentní období. Na to, jak jsem v Dortmundu krátce, tak už přišlo mnoho vzletů i pádů,“ bilancoval Ryerson, který má v reprezentaci předplacenou pravou stranu hřiště, i když v Dortmundu často nastupuje nalevo. Svou univerzálností v tomto ohledu je v Dortmundu často srovnáván s jedním ze svých klubových předchůdců Ašrafem Hakimim.

Zároveň je řeč o velkém cestovateli. Ve Villarrealu je teprve od léta, ale žlutá ponorka mu svědčí, nasázel v tomto ročníku už 16 gólů. Jinak má za sebou štace v dalších 7 zemích, ale třeba v Trabzonsporu na jeho gólostroj vzpomínají dodnes. Vždyť na jeho instagramovém účtu se v roce 2021 objevilo pod jedním příspěvkem téměř tři miliony dvě stě tisíc komentářů převážně tureckých fanoušků, kteří Sörlotha žádali, aby se do Trabzonsporu, kde hostoval, vrátil. On se však rozhodl přestoupit z Crystal Palace do Lipska. Německé angažmá se mu však příliš nepovedlo.

Předtím pět let kopal jako pilíř za Celtic Glasgow, teď ukazuje, že stačí na anglickou smetánku. Přitom je mu stále teprve 25 let. V Brentfordu moc dobře vědí, jak důležitého hráče v Ajerovi mají. Proto si jej nedávno smluvně zavázali do roku 2028.

Sander však zvolil fotbal a přes Valerengu a belgický Genk se v roce 2020 rozhodl pro Anglii, kde se snaží napevno usídlit v Premier League, což se zatím příliš nedaří. První destinace Sheffield United k tomu nebyla příliš uzpůsobena. Tak přestoupil před touto sezonou do Burnley. Jenže to není o moc lepší. I s bývalým zaměstnavatelem Matěje Vydry je momentálně zralý na padáka.

Oscar Bobb (Manchester City)

V reprezentaci zápasů/gólů: 4/1

Že by se klubal další klenot? Od roku 2019 se Bobb zdokonaluje v Manchesteru City a v této sezoně poprvé dostává i řádnou porci minut v A-týmu pod Pepem Guardiolou. Kdoví, jak by to však dopadlo, kdyby Bobb nezůstal v dětství v Norsku.

Začínal v proslulém klubu Lyn Oslo, který do světa vypustil už řadu skvělých hráčů. Když mu bylo teprve deset let, hrál mládežnický turnaj v Algarve, kde uhranul zástupce FC Porto. Portugalský klub okamžitě podnikal kroky, aby Bobba přetáhl do své akademie, což ale u tak mladého hráče nebylo možné. Proto se po dlouhých námluvách rozhodla Bobbova matka Turid Gunnesová pro přestěhování do Portugalska z profesních důvodů. Je totiž herečkou. Snažila se tak zapsat syna do portugalské fotbalové federace, aby od roku 2015 mohl hrát v Portugalsku. Veškeré potřebné dokumenty však byly FIFA zamítnuty, přesto Bobb s matkou v Portugalsku setrval. Případ se dostal až ke sportovnímu arbitrážnímu soudu, kde vyhrála FIFA, která neuvěřila příběhu, že Gunnesová se chce přestěhovat na Pyrenejský poloostrov se synem kvůli své herecké kariéře.

Mladík se tak musel vrátit do Norska, kde přestoupil z Lynu do Valerengy Oslo. V roce 2019 už jako šestnáctiletý mohl odejít do Anglie k Citizens. A dnes je asi rád, jak se jeho kariéra vyvinula. V únoru totiž podepsal v Manchesteru kontrakt do roku 2029 a rozplýval se. „Hrát s některými mými idoly je sen. Vyrůstal jsem na Guardiolovi a jeho Barceloně, Bayernu a prvním týmu City. Je zvláštní, že jsou hráči jako Haaland nebo De Bruyne dnes mými přáteli a na tréninku se mě zeptají, jak se mám.“