Výjimečně sdílný Haaland: Mluvit mají nohy. Češi jsou lepší, Pep „vyhrožoval“

„Myslím, že je důležité nemluvit tolik ústy, ale nechat promlouvat své nohy. To se snažím dělat. Všichni ostatní ať si potom klidně povídají,“ odpověděl Haaland na jeden z dotazů, zda se odteď bude více bavit s novináři. Přesto toho norský tank řekl docela dost a ztratil pár vět i směrem k české reprezentaci.

Hodně se v Anglii debatovalo o ideální formě blonďatého bombarďáka, však jej taky na přelomu roku téměř na měsíc a půl vyřadilo ze hry zraněné chodidlo. Hráč Haalandova kalibru odehraje za sezonu včetně reprezentačních povinností klidně i přes šedesát utkání. A právě o enormní zátěži se norský klenot rozpovídal.

„Problém není takovou porci zápasů odehrát, ale tématem je kvalita výkonu, která jde dolů. Nemůžete čekat, že budu například v nějakých 70 zápasech po sobě ve sprintových nábězích tisíc a více metrů na zápas. Utkání je opravdu mnoho a snažím se dodržovat zápasový program. O tom celý fotbalový byznys je, myslím,“ nechal se slyšet Haaland a odkazoval i na duel s českou reprezentací.

„Je krásné nastoupit za svou zemi, ale je rozdíl čelit Arsenalu nebo České republice. Nebudu lhát, ten rozdíl je skutečně velký. Češi ale jedou na Euro, takže jsou lepší než my. Mají dobré hráče a já čekám, že to bude vyrovnaný zápas,“ pokračoval útočník Manchesteru City.

Haaland i přes zmíněné zdravotní problémy odehrál v sezoně už 39 zápasů včetně reprezentačních startů. Dohromady se prosadil gólově v 35 případech a kouč City Pep Guardiola mu před odletem do Norska dal jasný úkol. „Pep mi akorát řekl, že jestli se vrátím zraněný, ať si ho nepřeju,“ dodal Haaland v nadsázce.

Začalo se přitom o zdravotním stavu norské superstar záhy hovořit, když se rojily spekulace, že nedokončil úterní trénink. „Neodkulhal jsem z tréninku. Netuším, kdo to napsal. Absolvoval jsem ho celý, cítím se dobře a jsem připravený k zápasu,“ dementoval zvěsti o zdravotních problémech sám hráč.

Muselo dojít také na dotazy kolem norské absence na ME v Německu. Pro Haalanda a spol. jsou vlastně přípravné zápasy s Českem a Slovenskem jen nepříliš podstatné reprezentační zastávky.

„Je samozřejmě nepříjemné sedět doma, když se bude hrát evropský šampionát, ale budu teď upřímný. Pro mě to znamená o pět, šest zápasů v sezoně méně. Můžu si konečně odpočinout. Někdy si myslím, že od dob, co jsem byl v Molde, jsem se pořádně neuvolnil. Bude fajn si trochu oddechnout, ale pochopitelně bych na ME rád hrál,“ pravila největší norská hvězda, která právě v Molde rozjela svou velkolepou kariéru. Poté se přes Salcburk a Dortmund Haaland dostal až do Manchesteru City.