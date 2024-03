Ve stínu hvězd. Norům roste v City Haalandův pobočník, půjde na Čechy?

Protlačit se akademií Manchesteru City do prvního týmu, to není jen tak. Své by mohli vyprávět Jadon Sancho, Cole Palmer, Jeremie Frimpong či Brahim Díaz. Všichni jistě skvělí hráči. Nyní se na světlo dere další absolvent vysoké školy fotbalu značky Man City. „Je úžasný, okamžitě zapadl. Může nastoupit na jakékoliv z ofenzivních pozic,“ řekl na adresu dvacetiletého Nora, jenž nechybí v nominaci pro přátelský duel s Českem, Pep Guardiola. Seznamte se, Oscar Bobb.

Začátky neměl jednoduché. Ve dvanácti opustil se svou matkou, uznávanou herečkou, rodné Oslo a přestěhoval se do Portugalska. Chtělo ho FC Porto, FIFA ale trvalý přesun zamítla, neuspěl ani s odvoláním u CAS. Bobb tak oficiálně pokračoval v kariéře ve Valerenze, klubu z hlavního norského města. Zlom nastal až v jeho šestnácti letech.

To už mohl legálně podepsat smlouvu v akademii Citizens, kde postupně stoupal mládežnickými kategoriemi a v kancelářích na Etihad Stadium se o něm začalo diskutovat. Pak přišlo letošní předsezonní turné.

„Na konci minulé sezony za mnou přišel Txiki (sportovní ředitel Manchesteru City) a řekl mi, že v minulé sezoně byl v akademii Oscar zdaleka nejlepším hráčem. Odpověděl jsem: OK, pojede s námi na letní přípravu do Asie,“ nastiňoval Guardiola jeho posun do prvního týmu. Na turné naskočil mladý Nor do všech tří duelů (proti Yokohamě, Atléticu Madrid a Bayernu Mnichov).

Sezonu ale přesto začal mimo užší rotaci. První start v základní sestavě si připsal v Anglickém poháru při porážce 0:1 s Newcastlem. Navzdory výsledku Guardiolu hned zaujal: „Je úžasný, okamžitě zapadl. Povedlo se mu to nejdůležitější, získal si totiž důvěru spoluhráčů.“

Takřka okamžitě si vysloužil i první pozvánku do norského reprezentačního áčka, při kvalifikační výhře nad Kyprem ještě dostřídával, proti Španělsku už byl v základní sestavě, kde od té doby nechyběl. Stoupal také klubovou hierarchií v Manchesteru.

Když Citizens kosila v nahuštěném zimním programu zranění, Guardiola se na něj mohl spolehnout. Vypadli Erling Haaland, Jérémy Doku, problémy měl Jack Grealish, do sestavy se pomalu vracel po zranění Kevin De Bruyne. „Velmi nám pomohl, může nastoupit na jakékoliv z ofenzivních pozic. Máme dalšího hráče pro několik příštích let,“ rozplýval se španělský kouč. Jeho slova následně potvrdilo i vedení klubu, které Bobbovi po půl roce v prvním týmu prodloužilo smlouvu až do léta 2029.

Bobb jen potvrzuje vzestup norského fotbalu. Prvními vlaštovkami byli Haaland a Martin Ödegaard, největší postavy současné reprezentace. Vedle nich rostou i Andreas Schjelderup patřící Benfice či Antonio Nusa z Brugg, o kterého se zajímají přední ostrovní celky v čele s Tottenhamem.

I pokud by tedy nebyl na zápas s českou reprezentací zdravotně fit Haaland, v základní sestavě Norů by zástupce Manchesteru City neměl chybět. Pozici na pravém křídle základní sestavy si pomalu ale jistě rezervuje pro sebe.