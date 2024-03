POLEMIKA: Šulc proti Norsku? ANO, hovoří čísla. NE, máme Součka

JONÁŠ BARTOŠ: ANO

Šulc je dynamo pro ofenzivní fotbal

Čtrnáct gólů. Z posledních šesti zápasů bilance 6+1. Za Pavla Šulce hovoří čísla. Plzeňský dravec hrající ve vysoké formě si nahlas řekl o reprezentační nominaci. A dostal ji. V kádru Ivana Haška není proto, aby se šel rozkoukávat jako poslední náhradník. Naopak – rovnou s ním do základu!

Rozjetý hráč v životní formě zapadá do stylu moderního fotbalu – rychlý, dynamický, využitelný na více postech. Není na co čekat, ve 23 letech dávno není nezkušený zajíc. Hodí se do systému s jedním i dvěma útočníky, ideálně doplní stávající opory českého nároďáku. Jeho prostor je na podhrotu, ať už před jedním, nebo dvěma útočníky. Pohybem, akcelerací, tahem na bránu pomůže Tomáši Součkovi, Michalu Sadílkovi či jiným středovým hráčům.

Osobně Šulcovu typologii řadím i před zkušeného navrátilce Antonína Baráka – jde o nadstandardního hráče, ale s jinými přednostmi, jaké vyniknou především v určité fázi zápasu na určitého soupeře. Naopak „Šulcík“ patří do základu – je jedno proti komu a v jakém taktickém záměru.

Je na čase, aby podobní „nečeští“ přímočaří hráči, kteří se dostávají do ideálního fotbalového období, dostávali pořádnou šanci. Ivan Hašek a jeho štáb si tohle všechno uvědomují. Také proto jsem přesvědčený o tom, že blonďatý ofenzivní šikula dostane v Oslu „čuchnout“ od první minuty a je schopný hozenou rukavici náležitě využít.

JIŘÍ FEJGL: NE

Souček dodá ofenzivě moc

Plzeňská kometa oslňuje, o tom žádná. Ve středu zálohy národního mančaftu by však zatím neměl mít Pavel Šulc – při vší úctě – místo. Jak je důležité srdce pole, jak je zásadní mít ho supersilné, poznala nedávno například Sparta. Proti Liverpoolu i v sakra důležitém střetu s Plzní byla v klíčovém prostoru druhá. Tady je potřeba síla, kondice, technika, souboje.

V centru zálohy má navíc Česko poklad. Hráče, který (tedy ne na první pohled) udivuje Premier League. V tuzemsku je stále zafixován spíše jako defenzivní středopolař, ale s tím na Tomáše Součka nechoďte. Jeho síla je – samozřejmě – v práci ve středu dění, ale především ve schopnosti takzvaně se dotáhnout do koncovky, a to nejen při standardních situacích. Letos dal v nejlepší soutěži světa už šest branek. V reprezentaci se rovněž prosazuje. Pozor, nejen góly! Vzpomeňte, jak skvělou nahrávkou zařídil gól proti Albánii…

Proč mu tedy při systému 3-5-2 či 3-4-1-2 nesvěřit nejofenzivnější pozici? Za něj pak postavit dvojku pracovitých, kupříkladu Michala Sadílka s Tomášem Holešem. Ano, slávistický kapitán hraje pravidelně stopera, ale jeho NEJ místo je v zesíleném středu. Součkovi by kryl záda jako na EURO 2020 (hraném v roce 2021), k nim ultraběhavý Sadílek. Děkujeme, to píše.

Šulc, nejlepší střelec ligy, zatím nejvíce válí jako druhý stažený útočník vedle Tomáše Chorého. Tuhle roli může zkusit i v reprezentaci, vedle Patrika Schicka je neobsazené místo.