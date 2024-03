Sestava na Norsko se hemží slávisty. Krejčí vedle Součka, na hrotu dvojčata

PŘÍMO Z OSLA | Velmi netrpělivě se čeká na premiérovou sestavu Ivana Haška a jeho asistentů. Oficiálně zveřejněna bude až hodinu před dnešním utkáním (18:00). Zdroje webu iSport.cz se však shodují, že Česko by vpodvečer opravdu mělo do boje proti Norsku vyrazit s Ladislavem Krejčím, ve Spartě stoperem, na pozici číslo šest. Na špici útoku by měla spolupracovat dvojčata z Leverkusenu – Patrik Schick a Adam Hložek.