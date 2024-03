Hašek proti Norsku: výsledek i principy, změna tréninku kvůli EURO

Půl hodiny před tiskovou konferencí, která se odehrávala v menší tělocvičně v nejspodnějším patře stadionu Ullevaal, zastavil u arény velký černý mercedes. Jako první vystoupil chlapík v šedé teplákové soupravě. Mise Ivana Haška právě doopravdy odstartovala.

S redaktorem Sportu si podal ruku a zahlásil. „Nejste moc teple ustrojený. Bude vám zima,“ usmál se. V Oslu je momentálně okolo nuly, příjemné teploty z Česka se severské země netýkají. Pak odešel do útrob stadionu. Za ním hlavní analytik Miroslav Soukup a kapitán Tomáš Souček.

Na tiskovou konferenci dorazil Hašek na vteřinu přesně. Nejprve mluvil středopolař West Hamu, pak odpovídal na otázky českých žurnalistů trenér. Norská média se neúčastnila. Soupeř s novým koučem? Nezájem. Ve čtvrtek norští reportéři navštívili pouze mítink domácího mužstva, na dopolední seanci byl přítomen i Erling Haaland. Víc nepotřebovali.

Hašek před svojí velkou premiérou promlouval klidně, s nadhledem. Odhalil jen to, co opravdu chtěl. „O sestavě máme jasno, ale neřeknu vám ji. Jen prozradím, že chci, aby ve dvou následujících zápasech nastoupili dva jiní gólmani.“ Víc nic. A pak ještě přiznal. „Cítím chvění."

Fotbalové Česko netrpělivě čeká, s čím se Hašek vytasí. Jaký zvolí způsob hry, jaké personální složení. Podle zpráv z místa by mělo mužstvo vyrazit na Norsko se třemi stopery, v brance s Jindřichem Staňkem. I proto, že se na trénincích jeví ve fantastické pohodě. Ale to ostatně údajně všichni. Mnozí prý žasli i nad koncovkou Adama Hložka. Evidentně si z Leverkusenu přivezl dobrou náladu poté, co o víkendu po dlouhé době skóroval.

Ale zpátky k Haškovi. Potřebuje, aby se mužstvo předvedlo. Udělalo silný dojem. Bylo živé, dynamické, vědělo, co má na hřišti dělat a ukázalo principy hry, na kterých chce stavět.

„Když chcete vyhrát, nemůžete jen bránit, ale také se snažit být nebezpeční dopředu. Když se podíváte na mé působení v klubech, tak jsme nebyli týmem, který střílel málo branek. Naopak jsme hráče tlačili do ofenzivy. Síla Norska je individuální i týmová, takže se budeme snažit, abychom byli dopředu nebezpeční a vzadu organizovaní,“ uvažoval reprezentační trenér.

Jedna změna zaujala okamžitě při pohledu na trénink, na jehož úvodních patnáct minut měli přístup novináři. Bývalý trenérský štáb Jaroslava Šilhavého startoval jednotku pozvolna. Hašek zvolil jiný přístup, a to už s výhledem k mistrovství Evropy, kde trénink trvá dle regulí jen pětačtyřicet minut.

Proto už před Norskem najel na stejný režim. První rozcvičení hráči provedli už v kabině, zahřáli svalová vlákna, po nástupu na plochu se jen krátce proběhli a hned se přešlo do intenzity. „Všechno v rychlosti," halasil asistent Jaroslav Veselý. „Dávejte si nahrávky vysoký, ať balony protnou světla a zvyknete si. Hlavně to platí pro stopery," vybídl mužstvo Jaroslav Köstl, Haškova pravá ruka.

Realizační tým si chce vyzkoušet, co všechno lze za kratší časový úsek stihnout, aby získal zkušenosti a příště modeloval trénink už s větší časovou přesností.

Hlavní slovo měli asistenti, Hašek v deštivém počasí postával navlečený v kulichu ve středovém kruhu a sledoval cvrkot na trávníku. Smířit se musel s tím, že dnes se nebude hrát na hebkém mechu. Ještě deset dní zpátky ležel na hřišti sníh, což kvalitu zeleného obdélníku značně poznamenalo. U lajn jsou vidět tmavé fleky, terén vypadal dost podmáčeně.

I s tím se budou muset Češi vypořádat. Polehčují okolnost to ale nebude. Mužstvo má jasné zadání. Chce se ukázat a uhrát dobrý výsledek. „Obojí je důležité. Pro nás je zásadní, abychom dodržovali principy, které jsme si stanovili a do budoucna si budovali způsob hry, kterým se chceme prezentovat. Samozřejmě výsledek je v mezistátním utkání vždycky důležitý," určil Hašek priority.

V historii samostatného Česka zatím všichni reprezentační premiéry zvládli. Nikdo neprohrál. Osm trenérů se rozjelo vítězně, tři remizovali. Když byl Hašek dočasně u kormidla v roce 2010, v prvním zápase svalil 3:1 Belgii. Stejné skóre by jistě bral i dnes v podvečer v Oslu.