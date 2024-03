Haškova premiéra. Co musí zlepšit? Velkou hloubku i naivní bránění

Nový trenér reprezentace Ivan Hašek po vítězné premiéře konstatoval, že je co zlepšovat. Má pravdu. Kdyby hra národního týmu byla taková jako v Oslu, měli by Češi na EURO mizivou naději na postup ze skupiny. S tímhle bráněním a s tak hlubokým hřištěm by to nešlo. Norové v utkání předvedli, proč se na evropský šampionát neprobojovali.

Chcete-li pomýšlet na top mezinárodní scéně na úspěchy, musíte být kompaktní. To znamená blízko u sebe. Aby se hráči v obraně mohli vzájemně zajišťovat a po zisku míče mohli rychle kombinovat. O bleskovém přepínání z obrany do útoku a naopak se nemusíme bavit, to je pro ty, kdo chtějí udělat díru do světa povinnost.

Češi i Norové v tomhle v pátečním večeru po celé utkání výrazně pokulhávali. Ukážeme si to pomocí akcí, které předcházely klíčovým okamžikům zápasu.

Začneme u prvního gólu za Staňkovými zády.

České mužstvo je v devíti hráčích na obranné třetině hřiště (Zelený není vidět), jediný Schick zůstává výše, ale ti nejsou dobře postavení. Tři – Schick, Provod a Šulc – se nachází nad míčem. Kvalitní týmy brání v režimu 1-9 (1 hráč nad míčem, 9 pod ním). Mezi českými reprezentanty jsou také větší vzdálenosti, než by měli být. Vzniká z toho obří díra před stopery.

Soupeř toho využívá k přenesení hry do otevřenější české strany. Provod, ani Šulc na to nereagují a nesnaží se protivníkovi zpětným pohybem (červená šipka naznačuje, kam měli běžet) uzavřít cestu. Slavia někdy pod Jindřichem Trpišovským kombinuje osobní bránění se zónovým (viz poslední derby se Spartou na Letné), a tak možná Provod nepřepřáhl v hlavě. A Ivan Hašek by nám také musel prozradit, jaká obrana byla v pátečním podvečeru v plánu. Abychom si v tom udělali jasno. Každopádně šlo o chybu v systému s fatálními následky.

Šulc byl vzápětí krátký na přihrávku, která prošla k Oscaru Bobbovi. Kdo sleduje Premier League ví, že je mimořádně riskantní umožnit mladíkovi z Manchesteru City situace jeden na jednoho, protože ten je bere jako nahrávku na smeč.

Šulc si to neuvědomil, jinak by musel Zelenému sprintovat na pomoc. Učinil to, až když už bylo opět pozdě. Zadní defenzivní linie se také neposunula do epicentra nebezpečí. Zima se měl přesunout více do prostoru před přední tyčí, aby byl připravený bránit Bobba, kdyby prošel do vápna. A tak norský šikula snadno proskočil skrz Zeleného, který mu naivně skočil na naznačení pohybu k brankové čáře, a Šulce a ránou k přední tyči mohl skórovat. Byl to hezký gól, ovšem při kompaktním zónovém bránění nemusel padnout.

Teď k situaci, která předcházela, rozhodující Barákově výstavní trefě z přímého kopu.

Norové napadají na útočné polovině Čechy. Jsou však velmi nekompaktní. Středová formace měla být blíže k míči, stejné platilo pro obrannou linii. Vzdálenosti mezi řadami i hráči jsou velké, tudíž jde spíš o hru s ohněm než o účinný vysoký presink.

Češi toho výborně využili: Barák si okamžitě převzal míč směrem k norské bráně a upaloval do volného letiště před ním. Rázem se Haškův tým dostal do přečíslení 4:3. A protože Lingr předvedl ukázkový diagonální náběh za obranu a Barák chytrou průnikovou přihrávku, Norové museli před pokutovým územím v závěru utkání faulovat. A záložník Fiorentiny zajistil krásnou střelou ze standardní situace reprezentaci výhru 2:1.

Hra však potřebuje, a nejen kvůli EURO, značné úpravy.

