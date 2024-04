„Uletí“ Straka do Afriky? Hlásil se Nigérii, ve hře je nároďák Gambie

Z Michalovců až do Afriky? František Straka (65), fotbalový záchranář z povolání, se přihlásil do výběrového řízení na pozici hlavního trenéra reprezentace Gambie! Už předtím byl ve hře o místo u národního týmu slovutné Nigérie. Dostal se do užšího výběru sedmičky uchazečů, ale mezi finální trojici už ne. „Svým entuziasmem a povahovými rysy by se tam hodil. Ta velká hráčská ega nemůže trénovat každý,“ tvrdí Alexandra Vuová, fotbalová manažerka s vazbami na africký fotbal, speciálně Nigérii.