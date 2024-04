Tři trenéři o Evropu, dva o čest. Jak Čechy na Slovensku vidí expert?

Jak si vedou čeští trenéři na Slovensku? • FOTO: Koláž iSport.cz I po čtvrtku, kdy Michal Ščasný vystřídal na lavičce Žiliny odvolaného krajana Jaroslava Hynka, je jich stále pět. Tři čeští trenéři bojují ve slovenské Niké lize o evropské poháry, dva o záchranu. Budují si solidní renomé, což potvrzuje i insider Ján Jasenka z redakce Šport.sk, který práci každého kouče okomentoval.

Jaroslav Hynek (48) Do středy téměř dva roky vedl Žilinu, žádost o rozhovor pro iSport.cz zatím s díky odmítl. „Chce to chvíli odstup,“ omluvně odpověděl. Není vyloučeno, že mu solidní slovenská štace znovu otevře dveře v tuzemsku, kde je zatím spojen zejména s Duklou. Práce s mladými mu svědčí. Soutěžní zápasy: 71

Bilance: 33-11-27

Bodový průměr: 1,55

Skóre: 126:110 Názor experta: „Odvedl slušnou práci, protože v Žilině není vůbec jednoduché pracovat. Jsou tam specifické podmínky oproti jiným klubům. Co se týče posil, musí se trenér víceméně vždy spolehnout jen na to, co mu nahoru do áčka posune akademie. Přesto si Jaroslav Hynek vedl dobře, představil se s týmem i v evropských pohárech. Postoupil přes estonskou Levadii, a i když potom inkasoval dvakrát pět gólů od belgického Gentu, zanechal se Žilinou solidní odkaz. Uměl pracovat s mladými, posouval je dopředu. Bylo to na hřišti vidět. Z mého pohledu je odvolání překvapivé.“

Roman Skuhravý (49) Už skoro tři sezony šéfuje Podbrezové, kde cizeluje zajímavý projekt a posouvá individuality. Skuhravého tým poznáte okamžitě díky signifikantnímu způsobu hry s jasnými mustry. Jednou se nepochybně vrátí i do Česka, ale klubová vize mu musí dávat smysl, aby ho práce naplňovala. Soutěžní zápasy: 101

Bilance: 56-14-13

Bodový průměr: 1,8

Skóre: 229:131 Názor experta: „V minulosti byl spojovaný se Žilinou, ale zůstal. Je to trenér s velkým potenciálem. To, kam dokázal posunout Podbrezovou, ukazuje na jeho kvalitu. Zanechává tam obrovskou stopu. Jeho mužstvo hraje jeden z nejatraktivnějších fotbalů v lize. Pohyb, intenzita, sázka na ofenzivu... Kromě toho umí Roman Skuhravý pracovat s individualitami. Posouvá je. I díky tomu, že v Podbrezové dobře funguje scouting. Klub sází na takový proces a Skuhravý je jeho důležitým článkem. Teď na jaře sice Podbrezová nemá takovou formu, nicméně mezi nejlepší top šestkou je naprosto právem. Navíc po prohře 0:1 v semifinále poháru v Trnavě není vůbec vyloučené, že odvetu doma zvládnou a dokážou se ve Slovnaft Cupu dostat až do finále. Určitě to není nereálné, protože Skuhravý už dokázal vyřadit i úplného suveréna, když na Tehelném poli porazil Slovan 3:1. Vůbec to nebyla náhoda, postup byl zasloužený. Jde o velmi dobrého kouče, nedivil bych se, kdyby o něj byl v létě zájem na zvučnějších adresách.“

Ondřej Smetana (41) Od loňského října trénuje Ružomberok, kam dorazil z třetiligového Hlučína. Kývl na klubové podmínky, co se týče realizačního týmu i skladby kádru (cizinci nejsou žádáni), uzpůsobil styl – a je úspěšný. Slovenská štace je pro trenéra, který se stále bere za víceméně začínajícího, z hlediska sbírání zkušeností v současnosti ideální. Nicméně i Smetanu ještě nepochybně uvidíme v Česku. Soutěžní zápasy: 18

Bilance: 11-4-3

Bodový průměr: 2,06

Skóre: 32:19 Názor experta: „Mám na něj velmi dobrý názor. Všichni viděli, co Ružomberok předváděl na začátku podzimu... Nikdo nepředpokládal, že se objeví v první šestce. Jenže Ondřeji Smetanovi začal tým hodně rychle fungovat. Musím říct, že na jeho stranu se přiklonilo i štěstí, protože na postup do první šestky potřeboval Ružomberok různé shody okolností. Spousta mužstev na tom byla bodově podobně, bylo to v tabulce hodně těšné. Ale Smetana i nadále pokračuje v dobrých výsledcích a začal míchat kartami i v šestce. Nyní není vůbec vyloučené, že bychom Ružomberok viděli na konci sezony třeba na druhém místě. Ztrácí na Trnavu jen čtyři body, to je skvělé! Smetana dbá na defenzivu, spoléhá na brejky. Předvádí pragmatický způsob hry, který vychází. Jednou nohou je ve finále slovenského poháru, takže pro mě je Smetanův Ružomberok jedním z nejpříjemnějších překvapení sezony. Trenér má na tom, jak klub zvedl, velkou zásluhu.“

František Straka (65) V únoru se vydal zachraňovat Michalovce. Straka se vyžívá v bláznivých úkolech, do kterých se jiným nechce, a zvládá je plnit. Jestli ho ale krátce před 66. narozeninami ještě vůbec čeká i nějaké koncepčnější angažmá, je otázkou. Soutěžní zápasy: 6

Bilance: 3-2-1

Bodový průměr: 1,83

Skóre: 8:4 Názor experta: „I v Česku víte, čeho je schopný. František Straka je absolutní záchranářská legenda. Tuto schopnost má pravidelně ve svém portfoliu. Loni se mu to povedlo s Trenčínem, teď to stejné předvádí s Michalovcemi. Je úplně neskutečné, že v lize tým pod ním ještě neprohrál. Navíc teď čtyři zápasy za sebou nedostal gól, čímž se řadí mezi mužstva s nejlepší defenzivou na Slovensku. Franz přijde do týmu a totálně ho díky úžasné energii, kterou by mu i přes vyšší věk mohli mladší závidět, nakopne. Všichni začnou okamžitě makat. Není vyloučené, že Michalovce ještě přeskočí Košice a vyhnou se baráži o záchranu. Záleží, jestli ta aura vydrží až do konce soutěže, ale momentálně se s nimi určitě musí počítat.“

Dušan Uhrin mladší (56) Sci-fi mise ve Zlatých Moravcích dopadne sestupem. Zkušený Uhrin to musel tušit už před pár týdny a teď už to ví jistě. Upřímně, ani tato štace, ani ta minulá v Příbrami kouči směrem k budoucnosti asi příliš nepomůže. Ještě nedávno tuze zajímavý životopis dostal dvě kaňky. Soutěžní zápasy: 5

Bilance: 0-1-4

Bodový průměr: 0,2

Skóre: 3:12 Názor experta: „Neumím si moc vysvětlit, jak došlo k dohodě Zlatých Moravců s Dušanem Uhrinem. Je to trenér se zkušenostmi z velkoklubů, dobrým životopisem. Teď mi ho je až líto, protože kterýkoli trenér by to měl momentálně ve Vionu složité. Z každé tiskovky je znát, jak si Uhrin uvědomuje, že už se s tím nedá moc co dělat. Dokončí tento ročník, ale sestup je nevyhnutelný. Zlaté Moravce sice občas mívají záblesky v zápasech, dokážou si vytvářet šance, ale zahazují tutovky, neproměňují penalty a na druhé straně dělají v každém utkání obrovské chyby. Už když trenér přicházel, Vion byl ve špatné situaci. Snad mu i taková zkušenost pomůže.“