S hokejovou energií na Belgičanky. Chceme být dominantní, hlásí Stárová

V prvním kvalifikačním okně sice tým trenéra Karla Rady dvakrát prohrál 1:3, jenže protivníky světového kalibru trápil. Tedy jak osmifinalistky posledního světového šampionátu z Dánska, tak úřadující španělské mistryně světa. Češky jsou zatím na nule, Belgie zrovna tak.

„I s tak velkým týmem, jakým Španělsko je, jsme dokázaly hrát aktivní fotbal. Na tom chceme stavět,“ avizuje Stárová. „Už nejsme týmem, který by zvolil jen obranářskou taktiku. Naopak. Být aktivní, to je naše cesta. Ukázalo se nám, že funkční. Ještě to budeme dotahovat do větší a větší dokonalosti, zlepšovat se. Pak se můžeme těmto soupeřům vyrovnat a také je porážet.“ Pokud se to podaří ještě v aktuální kvalifikaci, mohly by Češky proniknout na EURO do Švýcarska i přímo. Místenku si zajistí dva nejlepší týmy skupiny. „Když do všech zápasů půjdeme sebevědomě, přímý postup není nereálný. Nic není ztracené,“ burcuje rodačka z Prahy.

Belgii popisuje Stárová jako nebezpečné, ofenzivně laděné družstvo. „Když jsme si je analyzovaly u videa, viděly jsme, že se dobře prolínají, vytvářejí si navzájem prostory a hodně hrozí z křídel,“ vykresluje pětadvacetiletá fotbalistka. „Ovšem my máme natolik zkušenou defenzivu, že bychom si je měly pohlídat. Doufáme, že budeme dominantní ve hře, že spíš budeme trápit my je.“

Kde lze koupit vstupenky České fotbalové reprezentantky odehrají v následujících dnech dva zápasy proti Belgii – první v pátek 31. května od 18:30 v pražském Edenu, v úterý 4. června pak na stadionu v belgickém Sint-Truidenu. Vstupenky na první zápas proti Belgii v pražském Edenu jsou v prodeji v síti Ticketportal a organizované skupiny mohou žádat o vstupenky zdarma. Dvě hodiny před výkopem začne před stadionem program zápasové fanzony. Zápas bude přímým přenosem vysílat sportovní stanice ČT sport.

Bývalá sparťanka se těší, že poprvé v kariéře vyběhne k zápasu ve slávistickém Edenu. „Hrálo se tam poslední derby pražských S, holky z ligy jsou na stadion zvyklé. Chodí na něj hodně fanoušků a já věřím, že podpoří i nás a vytvoří nám hezkou atmosféru,“ přeje si Stárová, které budou v hledišti fandit její rodinní příslušníci, bývalí spolužáci a rodina její přítelkyně.

Z Francie se třiatřicetinásobná reprezentantka vrátila v sobotu. A prý v dobré náladě. Její Guingamp totiž o tři body splnil záchranářskou misi. „Původně se zdálo, že se chceme pohybovat výš, ale postupem času se cíl změnil,“ přiznává hráčka, která působila v USA na dvou univerzitách.

Francouzská liga ji pozitivně ovlivnila. „Můj posun byl komplexní. Od vnímání hry, přes přístup až po herní sebevědomí, které jsem si zvedla. V těžkých zápasech jako proti PSG jsem si dokázala, že umím hrát dobře. Obstála jsem.“

Nasbírané zkušenosti může prodat už proti Belgii. Na reprezentační sraz se těšila, nejvíc na spolubydlící Kateřinu Svitkovou. „Mám v týmu spoustu kamarádek, hned jsme zašly na kafe třeba s Kačkou Kotrčovou nebo Evkou Bartoňovou. A shodly jsme se, jak jsme pyšné na naše hokejisty. Dokázali, co nikdo nečekal,“ tleská Stárová. „Osobně se mi hodně líbil útočník Ondra Kaše. Předtím jsem ho neznala, přece jen jsem sezonní hokejový fanoušek, ale hned mě jeho energie na ledě přitáhla. On byl můj favorit.“

S energií teď hodlá i česká reprezentace žen vyrukovat na Belgičanky.

Rozpis kvalifikace o ME 2025

5. dubna: Česko – Dánsko 1:3 (1:1)

Česko – Dánsko 1:3 (1:1) 9. dubna: Španělsko – Česko 3:1 (0:0)

Španělsko – Česko 3:1 (0:0) 31. května, 18:30: Česko – Belgie (Fortuna Arena, Praha-Eden)

Česko – Belgie (Fortuna Arena, Praha-Eden) 4. června, 20:00: Belgie – Česko (Daio Wasabi Stayen Stadium, Sint-Truiden /Belgie/)

Belgie – Česko (Daio Wasabi Stayen Stadium, Sint-Truiden /Belgie/) 12. července: Česko – Španělsko

Česko – Španělsko 16. července: Dánsko – Česko