Mladík Rooney na EURO 2004: Zabiják s dětskou tváří, pak krutý konec

„Jejich průměrný věk je 26 let, jsou v nejlepších letech svého fotbalového života,“ hlásil komentátor Clive Tyldesley, když se Anglie řadila k výkopu úvodního zápasu na EURO 2004 proti Francii. David Beckham, Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard, John Terry, Ashley Cole, Michael Owen, Sol Campbell… To byla zlatá anglická generace na svém vrcholu. Přesto to byl zabiják s dětskou tváří, nebo dítě s tváří zabijáka, jak mu někteří rádi říkali, kdo hrál, jako by byl připraven ovládnout svět. Uplynuly dvě dekády od chvíle, kdy 18letý Wayne Rooney vtrhl na scénu a řádil jako fotbalový Mike Tyson, bijec, který vrátil boxu syrovou formu a protivníky ujišťoval: „Udělám všechno pro to, abych vás uvedl do světa bolesti.“