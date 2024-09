Fousek: Nemíním rezignovat, Hašek má smlouvu. Léčba mladých šokem?

Rozveďte, prosím, jak se výkonný výbor FAČR postavil k výkonům národního týmu v Gruzii a s Ukrajinou.

„Okolnosti jsou jasné. Ve fotbale rozhodují především výsledky, následně herní projev. Po dvou zápasech Ligy národů máme tři body, čekají nás další čtyři zápasy. Všechno je ve skupině otevřené. Náš cíl se také nemění – pokusit se maximálně uspět, ideálně postoupit do skupiny A, z prvního místa nebo z druhého přes baráž. Zároveň víme, že z Ligy národů vede cesta i na mistrovství světa 2026. Samozřejmě jsme hrubě nespokojení se zápasem v Gruzii, výsledkově i výkonem neodpovídal ambicím české reprezentace a českého fotbalu. Doma s Ukrajinou nejenom že jsme vyhráli, ale došlo i ke změnám v sestavě. Je na trenérovi Haškovi a jeho realizačním týmu, aby se nachystali na říjnový dvojzápas s Albánií a Ukrajinou. Očekáváme výsledky i dobrý herní projev.“

Nepřipomíná vám klopýtání reprezentace pod Ivanem Haškem začátky Jaroslava Šilhavého?

„Trenéra Šilhavého jsem převzal, trenérem áčka se stal dřív, než já byl zvolený předsedou. Krátce poté jsme udělali čtvrtfinále na EURO. Je potřeba si říct, že dnešní mezinárodní fotbal je čím dál vyrovnanější, soupeři, co byli dřív snazší, jsou čím dál těžší. To není žádný alibismus, berlička, výmluva. Soupeři, které máme ve skupině, tedy Gruzie, Ukrajina i Albánie, jsou účastníci posledního EURO, kvalitní soupeři, není to proti nim jednoduché. Každopádně je potřeba se pokusit o maximální výkony a výsledky, následně počínání reprezentace zhodnotíme.“

Nestraší vás výsledky a hra, jakou mužstvo předvádí?

„Hodnocení EURO proběhlo, široce jsme ho prezentovali. Od turnaje v Německu jsme očekávali víc, měli jsme ambici postoupit do osmifinále. Vstup do Ligy národů v Gruzii byl skutečně tristní, teď je o to větší motivace se zlepšit.“

Ivan Hašek výbuch v Tbilisi vzal před výkonným výborem hodně na sebe. V čem spočívala jeho sebekritika?

„Sebereflexe byla provedena sestavou na Ukrajinu, ale to je spíš na následující nominační tiskovku před říjnovým dvojzápasem s trenérem. Nominace může být od té zářijové odlišná, aby se přiblížila hernímu pojetí, jakým se chce tým prezentovat.“

Neuvažoval Ivan Hašek o rezignaci?

„Určitě ne. On sám to po zápase jasně prezentoval, uznal sebekritiku výkonu i výsledku. V Gruzii hned po utkání bylo potřeba přemýšlet nad dalším zápasem s Ukrajinou, nebylo moc časového prostoru víc hodnotit to, co se tam stalo. Mužstvo si něco řeklo samo v kabině bez trenérů, realizačního týmu i funkcionářů, pak si řekli své také realizační tým a trenéři. Jako vedení asociace jsme měli s týmem noční schůzku na hotelu v Gruzii, kde se zdůraznilo, že se v řádném případě takový zápas nesmí opakovat herně ani výsledkově. Naše práce teď směřuje k tomu, abychom se dobře připravili na říjen.“

Má trenér Ivan Hašek stále vaši důvěru směrem ke kvalifikaci na mistrovství světa?

„O tom teď nechci spekulovat. Smlouvu má trenér platnou, na druhou stranu EURO určitě nebylo na rozehrání, šlo o první nosný test po čtyřech přátelských utkáních. Trenér byl v té době ve funkci přibližně pět měsíců, před EURO měl k dispozici jenom čtyři zápasy a soustředění v Rakousku. Český fotbal a reprezentace mají ambice, není možné se smiřovat s výsledky a hrou, která to nebude naplňovat.“

Ocenil výkonný výbor reakci týmu v zápase s Ukrajinou?

„Podstatné bylo doma s Ukrajinou vyhrát, což nebylo jednoduché. Ukrajina má silné, kvalitní mužstvo. Hráli jsme nejen proti těžkému soupeři, ale i proti tlaku, který je na reprezentaci vytvořený. Je potřeba to brát jako axiom a vypořádat se s tím. Je zjevné, že změny v sestavě vedly k úspěchu, s tím panuje spokojenost.“

Jak vám bylo, když v Edenu převažovali v ochozech ukrajinští fanoušci?

„Odpovím zeširoka. Po dobu našeho působení byly v uplynulých dvou letech všechny kvalifikační zápasy vyprodané. Svědčí o tom také zájem českých fanoušků o EURO, za podporu jim chceme ještě jednou poděkovat. Na našich zápasech bylo třikrát 12 000 fanoušků, pokud by to bylo možné, využili bychom i víc lístků. Zápas s Ukrajinou byl rovněž vyprodaný, atmosféra byla dobrá. Otevřeně jsme se zabývali otázkou počtu ukrajinských fanoušků, náš bezpečnostní manažer Jakub Schoř nám to na výkonném výboru obšírně vysvětlil. Z pohledu prodeje a celkového ticketingu nemůžeme vstupu ukrajinských fanoušků na stadion zabránit. Například z pohledu GDPR nemůžeme vyžadovat občanské průkazy. Navíc celá řada Ukrajinců žije v Česku, mají tady trvalé bydliště. Nebylo to jednoduché, FAČR ani nemůže zabránit přeprodeji vstupenek. Zápas s Ukrajinou byl zkrátka atypický, žije jich tady 400 000. Bavil jsem se s předsedou německého fotbalového svazu o nedávném zápase Německo – Turecko, který se hrál v Berlíně. Čelili tam stejnému problému, atmosféra byla skoro taková, jako kdyby se hrálo v Istanbulu. Věříme, že nám český fanoušek zachová přízeň v následujících zápasech v Praze s Albánií a v Olomouci s Gruzií.“

Výbuch 0:5 v Dánsku má za sebou reprezentační jednadvacítka. Bylo ve hře odvolání Jana Suchopárka?

„Situace ve skupině není lehká, reprezentace nasbírala ztráty zpočátku kvalifikace. Teď musí vyhrát ve Walesu, doma porazit Litvu a věřit v zaváhání Islandu v Dánsku. Fakta jsou jasná. Řekli jsme si k tomu nějaké věci i s trenérem Suchopárkem. Cíl postup na mistrovství Evropy se nemění, chceme na něj dvojnásob, protože v roce 2025 se bude hrát na Slovensku, což je fantastická příležitost pro české fanoušky. Chceme navázat na šampionát v Gruzii, jednadvacítka má vytvořené maximální podmínky. Nesmí se opakovat výkony z posledního dvojzápasu a výsledek v Dánsku. Působí hrozivě, i když zápas nebyl na začátku tak jednoznačný.“

Uvažovali jste tedy o změně trenéra?

„Ve výkonném výboru probíhaly diskuze o různých variantách, především o tom, jaký impuls k týmu vyslat. Nakonec jsme k žádné léčbě šokem nesáhli. Věříme, že jsme schopni s tímhle realizákem i mužstvem postup uhrát.“

Má stále vaši důvěru?

„Uvidíme, jak dopadne říjnový dvojzápas, zda se dostaneme do baráže. Podle toho budeme postupovat dál.“

Na výkonném výboru návrh na Suchopárkovo odvolání nepadl?

„Konkrétně ne. Varianta tam zazněla, jestli by zmíněná léčba šokem nebyla řešením. Nakonec jsme k tomu nepřistoupili.“

Výzva k vašemu odstoupení zazněla na jednání výkonného výboru Ligové fotbalové asociace. Jak jednání probíhalo?

„Diskutovali jsme o řadě záležitostí, v některých věcech jsme měli rozdílné pohledy. Pokud se týká vyvození politické zodpovědnosti, to je asi to, na co se ptáte, prezentoval jsem jasně, že nemíním rezignovat, nevidím k tomu důvod. Současnému vedení FAČR zbývá devět měsíců do konce mandátu, v průběhu našeho období se nám celá řada věci povedla. Skládat účty budeme před voliteli na valné hromadě.“

Už oznámíte, zda budete kandidovat znovu na předsedu?

„Až ten okamžik nastane, určitě vás s ním seznámím.“

Jaký máte vztah s Jaroslavem Tvrdíkem a Adolfem Šádkem, kteří vás v poslední době hodně kritizují?

„Respektuji profesionální fotbal, navštěvuji jednání LFA, my zase na jednání výkonného výboru zveme výkonného ředitele LFA Tomáše Bártu, když se řeší problematika talentované mládeže, trenérských licencí a další body. Kolega Šádek je zástupce profesionálního fotbalu ve výkonném výboru, komunikujeme spolu normálně, jsme profesionálové.“

V Praze proběhne zasedání výkonného výboru UEFA, kde jste členem. Bylo složité do Česka takovou akci dostat?

„Výkonný výbor UEFA se koná v Praze po třinácti letech, získat takové jednání sem do Česka není rozhodně jednoduché, má o něj zájem řada svazů a měst. V rámci UEFA máme historicky největší zastoupení v komisích a v panelech, teď i ve výkonném výboru, nejvyšším orgánu, i to je dobré. Třeba platba solidarity pro kluby, co nehrají evropské poháry, se rozhodnutím výkonného výboru zvýšila ze čtyř na sedm procent. Všechny kluby z Česka, co nehrají poháry, na jejím základě získávají zajímavý finanční bonus.“