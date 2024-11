Reprezentace opět bez Schicka! V nominaci jsou Kliment i nováček Šín

Český celek před závěrečnými dvěma zápasy čtyřčlenné skupiny vede tabulku o bod před Gruzií a Albánií, o další dva body zpět je Ukrajina. Do elitní divize A postoupí přímo vítěz skupiny, druhý tým bude čekat dvojzápas play off. Haškovi svěřenci se 16. listopadu představí v Tiraně proti Albánii a o tři dny později přivítají v Olomouci v posledním letošním duelu Gruzii.

Liga národů je zároveň propojena s bojem o mistrovství světa v roce 2026. Čtyři nejlepší vítězové skupin, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci, se dostanou do play off o šampionát. Pokud by český celek udržel první místo, velmi pravděpodobně by měl jistou nejhůře baráž o mistrovství světa. Klasická kvalifikace se teprve bude losovat na konci roku, Haškovi svěřenci nejspíš budou ve druhém výkonnostním koši.