Hašek o nominaci bez Schicka: Až se bude cítit, tak tady bude. Šín jako Šulc

Proč v nominaci schází Patrik Schick?

„S Patrikem komunikujeme. Pokud bude stoprocentní, vždycky rád přijede hrát. Ale potřebuje doléčit drobné bolístky, ještě ho v pondělí čeká v Německu nějaké vyšetření, takže proto v nominaci není.“

Bylo to složité rozhodování? V klubu do zápasů chodí, v poháru za Leverkusen dal dvě branky…

„Znovu říkám – komunikujeme spolu, až bude cítit, že může týmu pomoct na sto procent, určitě tady bude, je to jeden z našich nejlepších hráčů.“

Bylo to spíš Patrikovo rozhodnutí, nebo vaše?

„Ještě jednou – v případě, že bude na sto procent v pořádku, tak tady bude.“

Čím si zasloužil premiérovou pozvánku Matěj Šín?

„Je to hráč pro budoucnost českého fotbalu, měli by nastupovat stabilně v áčku, má pro to předpoklady. Navíc má formu, proto tady je, typologicky je nejblíže Pavlu Šulcovi, který na jeho pozici nastupuje.“

Není škoda, že bude scházet jednadvacítce v klíčových zápasech o postup na EURO?

„Jestli jste v týdnu sledovali jejich tiskovou konferenci, trenér Jan Suchopárek už v tu chvíli věděl, že o něj pravděpodobně přijde, byli jsme takhle domluvení.“

Nepochybovali jste o Martinu Vitíkovi, který za sebou má složitější období ve Spartě?

„Nepochybovali. Když na předchozích srazech nastoupil za národní tým, vždycky podal stoprocentní výkon.“

Minutáž ve West Hamu schází Vladimíru Coufalovi.

„Minutáž neměl už před posledním srazem, ale jak ho známe, nevypustí v tréninku vůbec nic. Je zdravý, připravený a věřím, že bude velmi platný.“

Antonín Kinský odchytal skvělý zápas na Frankfurtu. Bude se něco měnit v hierarchii brankářů?

„Přece si nechcete myslet, že vám tady teď řeknu, kdo bude chytat, to neudělám. Máme tři vyrovnané brankáře, za to jsem rád. Kovář od minulého srazu také nastoupil do zápasu (německý pohár) jsme rádi, že jsou všichni tři v pořádku.“

Zatlačí Kinský na Kovářovu pozici jedničky?

„To je spíš otázka pro trenéra brankářů, i když ve finále to rozhoduji já.“

Jaký je zdravotní stav hráčů? Řada nominovaných má za sebou extrémní program.

„Už teď říkám, že nominace není konečná, může dojít ke změnám. Některé hráče čekají lékařská vyšetření, když u nich magnetická rezonance nedopadne dobře, tak v nominaci nebudou.“

Můžete být konkrétní, u koho je start nejistý?

„To je naše vnitřní záležitost, ale každopádně máme nachystanou náhradu, pokud by ke změnám došlo. Pokud nastanou zdravotní problémy, budeme je řešit.“

Kdy budete mít o zdravotním stavu hráčů jasno?

„Něco asi už dneska (v pátek), může se stát, že přijde oficiální omluvenka, zatím čekáme na vyšetření. U každého hráče se snažíme sledovat jeho zdravotní stav, v jakém na sraz přijedou a v jaké jsou fyzické kondici. Máme vyšetření, která nám ukážou, jak na tom kdo je. U těch hráčů, co měli zátěž velikou, můžeme minutáž ve dvou zápasech rozložit.“

Mluvil jste s Robinem Hranáčem o jeho situaci v Hoffenheimu?

„Mluvil jsem s ním i s kondičním trenérem Hoffenheimu, v klubu je spokojenost s tím, jak se připravuje. Ještě ale není stoprocentně připravený, i když jeho chvíle přijdou, funguje normálně s týmem, včera v Evropské lize byl na lavičce. Vytíženost má teď malou, přednost jsme dali těm, co hrají stabilně.“

Neuvažovali jste o Jakubovi Brabcovi?

„Je v širší nominaci, hraje stabilně v Řecku. Určitě je možnou alternací, pokud nám někdo vypadne. Dokonce jsem za ním byl s asistentem, komunikovali jsme s ním.“