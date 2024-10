Friis po postupu: Viděli jsme správnou reakci. Preciado bude chybět

Bylo složité s týmem pracovat po další porážce v Plzni?

„Vždycky když ztratíme, bolí to. Ale vede nás to k tomu, že musíme pracovat o to tvrději, intenzivněji. Po Plzni bylo důležité některé věci prodiskutovat a vidět dnes správnou reakci. Byl to dobrý výkon, minimálně od některých z hráčů.“

Udělal jste personální i taktické změny, třeba Qazim Laci hrál v odlišné roli. Můžete to popsat?

„Hrál jako desítka, trochu výš než obvykle. Chtěli jsme využít jeho dobrého čtení hry, protože si umí najít místo v nebezpečných prostorech, pod ním jsme měli zajištěný střed Pavelkou a Solbakkenem.“

Poradil si s tím zadáním?

„Byl to od něj dobrý výkon, zhostil se toho dobře. Ale v první půli tam nebylo moc prostoru, soupeř nám to udělal těžké, zejména v prvním poločase hrál dobře. Nakonec odcházíme s bilancí šestnácti střel a s držením míče téměř sedmdesát procent. Ze snahy Laciho a Krasniqiho jsme ve druhém poločase těžili.“

Do zápasu jste ve druhé půli poslal Kryštofa Daňka, který vstřelil gól. Zaslouží si víc minut?

„Líbilo se mi, co jsem od něj viděl. Je to bojovník, kluk s velkým srdcem. V týmu je velká konkurence, ale pokračoval velmi tvrdě a ptal se, co může udělat líp, co vylepšit. Jeho přístup byl správně, měl otevřenou mysl. To vedlo k tomu, že se otevřely dveře a my mu mohli dát víc prostoru. Ukazuje, co umí. Má velký potenciál.“

Může hrát i v Lize mistrů?

„To nevím, to nemohu odpovědět, ale v tuhle chvíli se zdá, že dostane větší minutáž. Ale jestli touto otázkou směřujete k tomu, že Liga mistrů je pro nás nejdůležitější soutěž a i tam by měl dostat příležitost hrát, tak věřte, že pro nás je nejdůležitější domácí liga. To je místo, kde si můžeme vybojovat další účast v Lize mistrů.“

Prostor jste dal Eliasi Cobbautovi, jenž odehrál první zápas za Spartu. Zvládl to?

„Byl to od něj dobrý debut. Ukázal, jakým typem hráče je. Jde o obránce s velkým O, je velmi silný v soubojích, má dobrou levou nohu, mentální nastavení, pohání ho touha a síla. Když jste se mě dřív ptali, jak si vede během zranění, tak já jsem v posilovně viděl jeho přístup, měl touhu a chtíč, aby co nejdřív zasáhl do zápasu. Je to bojovník, a tak k tomu přistupuje. Doufám, že tohle byl jeden z mnoha jeho zápasů za Spartu.“

Máte oproti neděli nové informace o zdravotním stavu Angela Preciada?

„Před utkáním s Plzní byl nakopnutý v tréninku, a v tuhle chvíli se jeho zranění zdá být horší, než jsem bezprostředně doufal. Vypadá to, že nějakou dobu nám bude chybět.“