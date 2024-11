Kondičák obrečel kauzu Belmondo: Jako zradu od kluků jsem to nebral

Pohyboval se v centru dění, v pozici kondičního trenéra prožil EURO 2020 (hrané 2021) a také další dlouhé měsíce vlády Jaroslava Šilhavého, tedy i jeho rezignaci. Pavel Čvančara nesl kauzu Belmondo velmi složitě – že je emotivní, se moc dobře ví. „Byly tam slzy, ale jako zradu to neberu, protože oni si v tu chvíli neuvědomovali, jaký je to průser,“ pronesl v rozhovoru pro Ligu naruby v době, kdy od kauzy uběhl rok.

Všichni se ptají, proč to Jan Kuchta, Jakub Brabec a Vladimír Coufal udělali. Máte svoje vysvětlení?

„Vůbec to nedokážu pochopit, protože před námi bylo rozhodující utkání kvalifikace s Moldavskem. Soupeř byl sice outsider, my drželi trumfy v rukou, ale pořád se to musí odehrát a zvládnout. Ani mě nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát, proto jsem byl zklamaný. Ale je to zkušenost, člověk asi musí trochu předvídat.“

Takže zpětně vás napadají nějaké indicie průšvihu?

„Přijeli jsme ze zápasu v Polsku a rozdělili se na dvě party. Jedna šla trénovat s asistentem Tomášem Galáskem, já měl kluky hrající zápas uvnitř na hotelu, na programu byl regenerační trénink a posilovna. Panovala dobrá nálada, hráči se těšili na Moldavsko. Nebyly to indicie, jen bych si zpětně asi dovedl představit nějaký problém na hotelu. Ale venku? To opravdu ne.“

Byl by to takový rozdíl?

„Opravdu, klidně se to mohlo stát, jenže to bychom si ohlídali. Slyšeli bychom, že se něco děje, ale opakuju, že by někdo vyrazil ven, mě vůbec nenapadlo. Kdybychom věděli, kde se vzal nápad, kde byl ten prvopočátek, což je vlastně alfa a omega, kdy někdo řekl: 'Pojďte se převléct a vyrážíme', dalo by se předvídat. Jenže nic takového nás nenapadlo, a proto jsem byl asi ještě zklamanější. Odpověď neznám a už jsem po ní nepátral.“

Tehdy vás to dost sebralo, že?

„Byla to rána z čistého nebe. Nejdřív jsme ji řešili interně –