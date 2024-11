Rada věří, že Češky můžou postoupit na EURO: Ukázali jsme to proti Španělkám

Ještě nikdy se jim nepovedlo postoupit na velký turnaj. To se teď česká reprezentace žen pokusí změnit. Nečeká ji ale nic jednoduchého. V cestě Češkám stojí obávaná reprezentace Portugalska. „Čeká náš těžký a nepříjemný soupeř. Mají velkou kvalitu a zkušené hráčky, ale my to chceme zvládnout a dostat se na EURO. Uděláme pro to všechno,“ říká před úvodem baráže trenér českého výběru Karel Rada.