Čtyřicet tisíc diváků! Reprezentace žen se v Portugalsku porve o EURO

Největší divácká kulisa, jakou kdy zažily. Česká fotbalová reprezentace žen se v pátek (20:45) v prvním zápase baráže o EURO představí na stadionu Porta s kapacitou přes 50 tisíc. Své lístky už si koupilo 40 tisíc diváků. „V takové atmosféře nehrajete každý den, ale pro to fotbal děláme a chceme to zažít,“ těší se na utkání kapitánka českého výběru Petra Bertholdová.

České fotbalistky si chtějí splnit svůj největší sen a kvalifikovat se na velký šampionát. V cestě na EURO jim ale stojí favorizované Portugalky, které navíc za postupem požene rekordní fanouškovská kulisa. „Myslím, že nám to může jenom pomoct. Není to nic, co by nám mělo svazovat nohy,“ říká odhodlaná Bertholdová.

Portugalsko bere dvojzápas o postup na mistrovství Evropy proti Česku opravdu vážně. Ženská reprezentace dostala k dispozici obrovský stánek Estádio do Dragao a prodej vstupenek šlape přesně podle představ tamního fotbalového svazu. Na utkání by tak mělo dorazit víc než 40 tisíc diváků, což bude pro portugalský výběr rekord.

„Jsme hrozně rádi, že se bude hrát na takovém stadionu. Pro nás je to obrovská výzva a důvod, proč hrajeme fotbal. Chceme, aby na ženský fotbal chodilo hodně lidí a je vidět, že Portugalsko zápasu přikládá velkou váhu. I proto utkání dali na tenhle obrovský stadion. Pro nás bude jenom bonus, že můžeme hrát na tak velkém stadionu, a ještě před tolika diváky,“ vyhlíží extrémně důležitý duel trenér české reprezentace Karel Rada.

Jeho svěřenkyně se na zápas podle svých slov těší, i když podobnou atmosféru ještě ve své reprezentační kariéře nikdy nezažily. „Jestli bude stadion zaplněný, tak tam bude padesát tisíc lidí, což se nám ještě nestalo. Hrály jsme před 20 tisíci diváky v Anglii, ale co si pamatuju, k návštěvě přes třicet tisíc jsme se ještě nepřiblížily,“ konstatovala Bertholdová před odletem do Portugalska.

Podle ní by Češkám mohlo pomoct, že se první duel baráže uskuteční v Portugalsku a následná odveta se odehraje v úterý 3. prosince v Teplicích. „Je lepší končit před domácím publikem. Věříme, že tam lidi taky přijdou a budou nás chtít podpořit. To pro nás bude plusový bod,“ tvrdí česká kapitánka.