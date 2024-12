Zklamaná Svitková: Není nám přáno, chybělo pár centimetrů. MS vyjde!

Na vysněné EURO jste nakonec nepostoupily, jaké máte pocity?

„Je to velké zklamání. Chtěly jsme postup strašně moc, ale pořád nám není přán. Děláme pro něj opravdu hodně, ale zase to o kousek nevyšlo.“

Co chybělo k tomu, abyste v baráži uspěly?

„Věděly jsme, že Portugalky budou techničtější a budou víc na míči, ale myslím, že naší bojovností a tím, že postup chceme víc, jsme je ještě předčily. Chybělo pár centimetrů a jsem přesvědčená, že v prodloužení bychom je porazily.“

Opět se na vás přilepila smůla. Vaše rána v nastavení se od břevna odrazila jen těsně před brankovou čáru...

„Bohužel. Už se mi to stalo i v předchozím play-off. Tam jsem taky ke konci prodloužení trefila břevno a taky se to odrazilo těsně před čáru. Je to úplně stejné, ale s tím už se teď nedá nic dělat.“

Už se to skoro nedalo trefit lépe. Rozhodovaly opravdu centimetry, že?

„Když to není gól, dá se to vždycky trefit líp. Netrefila jsem to úplně čistě, ale trochu špičkou. Možná, že kdyby to bylo čisté, skončila to gólem. Prý si na střelu brankářka ještě sáhla, a to rozhodlo.“

Dalo se zabránit inkasovaným gólům?

„Druhý gól jsme dostaly ze standardní situace, která byla trochu zbytečná. Byly jsme hodně otevřené a chtělo to přerušit hru. Standardních situací měly soupeřky až moc. Na jednu stranu to byla otázka času. Na druhou stranu jich v prvním utkání měly taky hodně, a tam jsme si je dokázaly pohlídat.“

Teď jste určitě zklamané, ale najdete tam i pozitiva? Dostaly jste se do baráže o EURO a trápily jste tým, co byl na mistrovství Evropy i světa.

„Pozitivní je, že při losu vždycky dostaneme nejtěžšího možného soupeře a jsme víc než zdatným protivníkem. Máme na postup, ale pokaždé nám uteče o malý kousíček. Škoda, že jsme nepostoupily rovnou do hlavní fáze závěrečného turnaje. Vždycky nám něco chybí, ale každým zápasem dokazujeme, že na to máme, a že patříme mezi top týmy v Evropě. Sama si nedokážu vysvětlit, proč to nevyšlo.“

Nešly jste do zápasu se zbytečným respektem? Prvních 15 minut jste nechaly Portugalky hrát, a až potom jste se přesvědčily, že na ně stačíte.

„V prvním zápase v Portugalsku nám to vycházelo. Hlavně ve druhém poločase moc nevěděly, jak se do nás dostat, tak jsme chtěly hrát stejně, akorát s tím, že musíme lépe udržet balón, což se nám docela dařilo. Pak jsme zjistily, že když se na ně vysuneme, tak nás technicky úplně nepřehrají a naším důrazem jsme balón získávaly. Nemyslím si, že by to byla velká chyba. Taktika byla takhle daná a prostě to nevyšlo.“

Takovými těžkými zápasy ale rostete...

„Každým velkým zápasem rosteme a je dobře, že je hrajeme. Ať už jde o Ligu mistryň nebo reprezentaci, pořád se vyvíjíme. Stále nám chybí další zraněné hráčky a věřím, že náš tým je hodně dobrý. Snad to vyjde příště.“

Jak se vám líbila atmosféra v Teplicích?

„Kulisa byla skvělá. Musím moc poděkovat všem, co se na nás dívali, a hlavně těm, co byli přímo na stadionu. Bylo to neskutečné, je to další zážitek. Chceme hrát na velkých stadionech, ale to se bohužel nepovede vždycky. V Portu to bylo samozřejmě ještě něco jiného, ale tam je to jiné i u mužského fotbalu. Tady v Teplicích to bylo skvělé.“

S fanoušky jste se i přes prohru zdržely i na pozápasovou děkovačku.

„Poprvé jsme měly na reprezentaci kotel, to je pro nás další pokořený milník. Teď to chce, abychom fanouškům daly ten úspěch.“

Jak se od výsledku odrazit dál? S jakým nastavením půjdete do dalších bojů?

„Náš cíl je pořád stejný. Pro některé hráčky je tohle možná konec, ale stále máme skvělý tým a výborné mladé hráčky. Půjdeme dál bojovat. Když to nevyšlo na EURO, tak to vyjde na mistrovství světa. Tým na to máme.“