Černý ve formě: klíčový Haškův „otvírač konzerv“ uprostřed životní sezony

Faerské ostrovy a Gibraltar? Ne, českou fotbalovou reprezentaci v kvalifikaci o MS jistě nečekají giganti evropského fotbalu. O to důležitější ale bude otevřít obranné schránky obou týmů. „I z tohoto hlediska je pro mě klíčovým hráčem aktuálního repre srazu Václav Černý,“ říká v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica.

„Spolu se Schickem jsou to momentálně čeští fotbalisté s nejlepší formou do ofenzivy,“ pokračuje. „Po příchodu do Rangers šel z nuly na sto, Ivan Hašek ho určitě vytěží,“ souhlasí Pavel Šťastný.

Je Černý „praotcem“ tzv. nečeských hráčů?

Jaké jsou slabiny v jeho hře?

A jak asi bude vypadat základní jedenáctka českého týmu?

