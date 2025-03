Fila po gólech Španělům sundal masku. Škoda, že nedal hattrick, litoval Prebsl

Hodnotnou remízou 2:2 ve Španělsku s domácím výběrem si česká reprezentace do 21 let upevňuje sebevědomí před červnovým EURO na Slovensku. O místo v základu si důrazně řekl útočník Daniel Fila, který dal v masce (kvůli zlomenému nosu) dva hezké góly. Nejradši by si je však schoval na šampionát. „Třeba proti Anglii,“ zasnil se hráč italských Benátek, kde naopak ze sestavy vypadl. „Určitě je to cenný výsledek,“ shrnul trenér Jan Suchopárek.