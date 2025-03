Hašek přiznal: Nebylo to příjemné. Zranění Holeše ovlivnilo zápas, limitovalo nás to

Jak vám bylo, když jste inkasovali?

„Nebyla to příjemná situace, navíc se to stalo deset minut před koncem. Mohli jsme na úvod ztratit body. Na druhou stranu tihle kluci nechtějí prohrávat, věřil jsem, že zápas otočíme.“

Zachránil vás Patrik Schick?

„Je na hřišti od toho, aby dával góly. Jednou nás zachrání on, jindy zase někdo jiný. Ukázal, že umí dávat góly a dostával se do šancí. Má zabijácký instinkt, který ho dělá velkým hráčem.“

Nastoupil vedle dalšího urostlého útočníka Tomáše Chorého. Co jste si od toho sliboval?

„Rozhodli jsme se pro ně, protože oba mají celkem formu. Navíc každá standardní situace soupeře byla nebezpečná, mají silové hráče, dobré hlavičkáře. Nechtěli jsme střídat ani jednoho z útočníků, Patrik mohl dát gól a Chorý nám pomáhal při standardkách.“

A obstáli vedle sebe při hře?

„Souhra není ideální, hráli spolu poprvé. Ale je to do budoucna jedna z možností, jak můžeme nastoupit.“

Jaké utkání máte za sebou?

„Náročné. Potvrdilo se to, co jsme očekávali. Začali jsme dobrým tlakem, vytvářeli si šance, ale pak přišlo zranění (stoper Tomáš Holeš), což ovlivnilo celý zápas. Hledali jsme variantu B, v průběhu zápasu nás to limitovalo.“

Anketa Postoupí Česko na MS ve fotbale 2026? Ano Ne

Počkejte, jak?

„Ztratili jsme jedno okno na střídání. V tom jsme byli limitovaní. Měli jsme nějaké plány, že někoho z hráčů pošetříme na další zápas. To jsme museli přehodnotit a udělat jinak.“

Co se stalo Holešovi?

„Má lehký problém se zadním stehenním svalem. Myslím, že na příští zápas nebude k dispozici.“

Zpátky k zápasu. Proč jste zápas zdramatizovali?

„Nebyl to ideální výkon. Neodebírali jsme druhé míče, byli jsme u nich pozdě a soupeř vyrážel do protiútoků. Bylo to náročné utkání, ale tři body jsou důležité.“

Chtěli jste hrozit zejména po centrech? Bylo jich dost?

„Když se podívám na statistiku, byl jich velký počet. Zelený a Černý to hodně natahovali, centrovali, byla tam kapsa na druhé tyči, ale neprosadili jsme se tak, jak jsme chtěli.“

V tabulce nakonec mohou rozhodovat také góly, že?

„Samozřejmě bychom chtěli vyhrát vyšším rozdílem, každý gól je v kvalifikaci důležitý. Ale tři body jsou priorita. Jedeme dál. Za tři dny musíme podat výkon na výhru a dát góly navíc. Soupeři nám to nedají zadarmo.“

Možná vám chyběla kreativita, což by mohl zvýšit třeba Matěj Šín. Tušíte, co změnit proti Gibraltaru?

„Máme plány na další zápas. Nejprve uvidíme, jaký bude zdravotní stav a jak hráči zregenerují. Je to jiné utkání, s jiným soupeřem. Musíme se na to připravit. Ještě se podíváme na jeho zápas Gibraltaru s Černou Horou.“