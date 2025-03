Návrat zabijáka: Čechy v úvodu kvalifikace spasil Schick. Co říkají čísla z konfrontace s Faeřany?

Čtyři střely na bránu, dvě gólové hlavičky. Chirurgicky přesný výkon hodný elitního evropského bombarďáka. Patrik Schick doručil v sobotním večeru v Hradci Králové české reprezentaci přesně to, co od něj všichni potřebují. V současné době dělá, co umí nejlépe a co miluje – dává góly. Po návratu do týmu v upachtěném zápase s Faerskými ostrovy (2:1) přesvědčil o mimořádné kvalitě. Zpátky je největší hvězda, díky které byla reprezentace v důležitém startu světové kvalifikace alespoň bodově Schick.