Calzonovi spící střelci. Haraslín tvořil, Schranze vychytal Oblak. Slováci zůstali v „céčku“

Útočníci pražských „S“ na fantastického Jana Oblaka v bráně domácích nevyzráli. V součtu obou zápasů zabránil gólman Atlétika Madrid bez mála dvěma brankám. To tvrdí statistiky, které Slovákům naměřily hodnotu očekávaných vstřelených gólů (xGOT) na 1,92. Žádný míč ovšem v síti neskončil a zpytovat svědomí tak musí především ofenzivní hráči Slovenska.

„Štěstí se od nás trochu odklonilo. Vytvořili jsme si neskutečné množství šancí, ale nedokázali jsme je proměnit. Mrzí nás to,“ vysvětloval důvody neúspěchu italský stratég Francesco Calzona na slovenské lavičce.

Jednu z největších příležitostí v lublaňské odvetě měl na hlavě slávistický Ivan Schranz, ale jeho pokus, stejně jako všechny ostatní, zastavil výborným reflexivním zákrokem Oblak.

Později pak právě slávista přenechal místo na hřišti sparťanovi Lukáši Haraslínovi, ale ani jeho kouzla obranu soupeře neodemkla. Křídelník z Letné se staral spíš o vytváření gólových možností než o samotné zakončení, avšak marně. „Když nedáte gól, nemůžete vyhrát zápas a nemůžete ho dovést ani do penalt,“ litoval spálených tutovek záložník Ondrej Duda.

Jediná branka tak padla na druhé straně, a to v páté minutě prodloužení, kdy Slováci neuhlídali Gnezdu Čerina, který hlavičkou do protipohybu gólmana Martina Dúbravky rozhodl extrémně vyrovnaný dvojzápas. „Dobře si naběhl do šestnáctky a z nějakých osmi metrů mi to zakončil přesně do protipohybu. Chyběl mi kousek,“ popisoval vítěznou trefu strážce slovenské brány. „Je škoda, že jsme nevyužili šance, které jsme měli… Měli jsme jich dost,“ dodal k neúspěchu.

Společně s týmem se nyní musí začít soustředit na kvalifikaci o mistrovství světa, v níž se utká se Severním Irskem, Lucemburskem a Německem.

Liga národů - odveta baráže:

Slovinsko–Slovensko 1:0 po prodl.

Branka: 95. Gnezda Čerin. První zápas: 0:0, ve skupině B se udrželo Slovinsko.

SLOVINSKO: Oblak – Karničnik (120+1. Brekalo), Drkušič, Bijol, Janža – Lovrič (67. Petrovič), Gnezda Čerin (120+1. Zeljkovič), Elšnik (90. Kramer) – Stojanovič, Šeško, Vipotnik (84. Gorenc Stankovič). Trenér: Kek.

SLOVENSKO: Dúbravka – Gyömbér, Škriniar, Mesík (118. Ďuriš), Hancko – Bero (106. Tupta), Lobotka, Duda (99. Bénes) – Schranz (75. Haraslín), Boženík (75. Mráz), Suslov. Trenér: Calzona.