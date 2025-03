Čtete: Tři varianty české sestavy na Gibraltar: nutný Provod či tah Králem. Návrat ke trojce?

Tah Králem, Alexem Králem. Vlasatý středopolař by mohl rozběhat střed pole, který byl proti Faerským ostrovům statický, stejně jako další pozice. Zvládl listopadový záskok proti Gruzii, v Espanyolu hraje dobře celou sezonu. Sice trošku výš, ale to by nemuselo vadit. Umí i vyvést balon. Plzeňský Lukáš Červ by si odpočinul před šlágrem na Spartě…