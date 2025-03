Spokojený Šulc po Gibraltaru: Soupeř jako z druhé ligy. Ocenil české fanoušky

Vstoupit do diskuse (

Kdy přišla ta chvíle, kdy jste věděli, že zápas zvládnete?

„Asi když jsme dali na jedna nula. Podobný zápas je vždycky na začátku otevřený. V první půli tam byly na naší straně nepřesnosti a ztráty, nedokonalosti ve finální fázi. Pokud bychom tam dotlačili gól na dva nula dřív, hrálo by se nám lépe. Přišlo to bohužel až ve druhé půli. Pak soupeři došly síly a bylo to tak, jak měl zápas probíhat od dvacáté, třicáté minuty.“

Hrálo se vám do roztrhanější obrany soupeře lépe?

„Nehráli z takového bloku jako Faeřané, byli vzadu hodně otevření. Pro mě to bylo lepší, že jsem mohl nabíhat za obranu a dělat místo klukům.“

Jste spokojeni s výsledkem?

„Určitě, čtyři nula je dobrý. Víme, že může rozhodovat i skóre, chtěli jsme dát co nejvíc gólů. Nějaké šance jsme neproměnili. Ale pokud chceme jet na mistrovství světa, musíme vyhrát každý zápas a nespoléhat se na skóre.“

Kdy jste hrál naposledy podobný zápas?

„Nechci, aby to vyznělo blbě, ale asi když hrajeme v přípravě třeba s třetí ligou.“

Až taková úroveň?

„Někteří kluci od nich jsou také profesionálové nebo poloprofesionálové. Individuální kvalitou jsou někteří jinde. Asi řeknu tak naše druhá liga.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou.

Jak jste se vypořádali s atmosférou na prázdném stadionu?

„Člověk to vnímá, ale musíme se do podobných zápasů nastavit na sto procent. Jde o kvalifikaci na mistrovství světa, musíme vyhrávat i tyhle v uvozovkách jednodušší zápasy.“

Je těžké se do podobných zápasů motivovat?

„Jsem profesionál, hraju fotbal a chci vyhrát. Na to asi není těžké se namotivovat.“

Hnali vás hlasití čeští fanoušci?

„Byli jsme překvapení, že přijelo tolik lidí, za to jim děkujeme, jakou tady vytvořili atmosféru.“

Co říkáte vstupu do kvalifikace?

„Je úspěšný, když je z toho šest bodů. Ve finále budeme všichni koukat na to, zda jsme tyhle zápasy zvládli. Zvládli jsme je oba, takže super.“