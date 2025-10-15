Nedvěd o Haškovi: Zaskočilo mě to. Ohledně baráže nejsem klidný. Co změní nový kouč?
Po porážce na Faerských ostrovech (1:2) nejprve vydal kritické prohlášení, nyní generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd přiznal, že se mu současné rozpoložení národního týmu nelíbí. „Ohledně play off nejsem klidný. Vím, že musíme udělat daleko víc,“ řekl na tiskové konferenci k odvolání kouče Ivana Haška. Kdo se stane jeho nástupcem, zůstává nejasné.
Výtky z vaší strany prosakovaly už delší dobu, byla tohle ta poslední kapka?
„Určitě to pro nás není příjemný den. Nevím, jestli to byla poslední kapka. Spolupráce s trenéry byla super, měla stoupající tendenci, udělali jsme nějaké pozitivní výsledky, ale tohle poslední okno se nám vůbec nepovedlo. Ze dvou utkání jsme udělali jenom jeden bod a to se nám určitě nelíbí. Musíme koukat dopředu, nemáme jistotu druhého koše pro baráž a já ohledně play off nejsem klidný. Vím, že musíme udělat daleko víc.“
Kdo tedy připadá v úvahu jako trenér pro baráž?
„Tohle přišlo jako blesk z čistého nebe. Úplně mě to zaskočilo. V zápase proti Chorvatsku jsme byli na dobré vlně. Myslel jsem, že jsme se někam posunuli a byl jsem s tím v pohodě. Teď proto nejsem připravený říct, kdo povede reprezentaci v příštích dvou zápasech. My na tom určitě budeme intenzivně pracovat. Jsou to pro nás důležité zápasy, protože ještě nemáme jistotu druhého místa a musíme se k tomu postavit se vší zodpovědností. Určitě lépe než v posledních utkáních.“
Kdy tedy budeme znát jméno nástupce Ivana Haška?
„Budeme se samozřejmě snažit co nejrychleji, protože za tři týdny už máme další sraz.“
Kdo při něm český tým povede? Může to být Miroslav Koubek?
„Budeme připravovat obě varianty. Můžeme na tyto dvě utkání pověřit někoho interně, nebo se poohlédneme mimo.“
Spekulovalo se také o variantě povýšení Michala Bílka od jednadvacítky…
„Michal Bílek se u Lvíčat cítí dobře a až do posledního zápasu v Bulharsku (1:2) měl dobré výsledky. Myslím, že to byl kvalitní soupeř, to se může v kvalifikaci stát.“
Zkoušeli jste oslovit i Jindřicha Trpišovského?
„Je pod smlouvou ve Slavii Praha. Je to velice kvalitní trenér a určitě by nám pomohl, ale ty nejlepší trenéři u nás jsou pod smlouvami v nejlepších klubech a je tedy velice těžké je kontaktovat. Myslím, že to není správně a museli bychom mít souhlas od klubu.“
Co změní nový trenér?
„Dobrá otázka… Naše myšlenka je taková, že chceme zůstat na druhém místě kvalifikační skupiny a mít šanci na férový boj v play off. Co bude měnit, teprve uvidíme. Nevíme ani, kdo to bude. Promluvíme si s trenéry, které budeme mít k dispozici. “
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
Čím si zpětně vysvětlujete výkon týmu na Faerských ostrovech?
„Řeknu to takhle: Byl jsem spokojený, jak se tým prezentoval s Chorvatskem. Měl ducha a bojoval, jak měl. Proto mě pak absolutně překvapilo to druhé utkání na Faerských ostrovech. To pro mě bylo velké zklamání. Budeme muset co nejdříve mluvit s hráči a ptát se jich, proč se tohle stalo. Nemůžeme říct, že to jde jen za trenérem. Na hřiště jdou hráči a měli by vzít svou část zodpovědnosti.“
Měli jste na tyto pohovory čas už na Faerských ostrovech?
„S některými hráči jsem mluvil, jelikož jsme kvůli počasí zůstávali na místě o den déle a měli jsme na to čas. Pár kluků jsem obešel a ptal jsem se na důvody. Sami mi moc dobře nedokázali odpovědět, proč se to stalo a byli taky zklamaní. Na hlubší analýzu budeme mít teď čas. Já sám si to budu chtít ještě víckrát projít a zjistit pravé důvody.“
Po zápase jste se omlouval fanouškům a zmiňoval jste nespokojenost s organizací. Co jste tím myslel?
„Když vidíte, že něco nefunguje dobře… Organizace naší hry úplně perfektní nebyla. Nechci, aby to vyznělo jako kritika odstupujícího trenéra, ale tenhle zápas jsme měli vzít úplně jinak. Měli jsme jinak připravit hráče a nemyslím si, že to bylo v pořádku odbojované utkání.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0